Timmendorfer Strand : Grüne: Timmendorfs Zentrum für Autos sperren

Einhaltung der Abstandsregeln sei auch im öffentlichen Raum zwingend notwendig.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

11. Mai 2020, 15:08 Uhr

Timmendorfer Strand | Auf den Promenaden entlang der Lübecker Bucht flanierten am vergangenen Wochenende bereits wieder zahlreiche Gäste. Es sei das erste Wochenende, an dem alle Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper wieder zurück durften, erklärte Kristina Wenske vom Tourismusservice in Timmendorfer Strand. Zudem seien deutlich mehr Schleswig-Holsteiner für einen Tag an die Küste gekommen. Hotels und Gaststätten dürfen allerdings erst ab 18. Mai wieder öffnen – dann dürfen auch Gäste aus anderen Bundesländern wieder an die Küste in Schleswig-Holstein. Schon jetzt gingen die Buchungen ab dem 18. steil hoch, sagte Wenske.

Dennoch gelten weiterhin die Kontaktbeschränkungen. Wie also umgehen mit den Besucherströmen? Um in der kommenden Saison zu gewährleisten, dass der Einzelhandel im Zentrum von Timmendorfer Strand ohne Einschränkung weiter laufen kann und gleichzeitig die aufgrund der Corona-Pandemie geforderten Abstandsregeln eingehalten werden können, schlagen die Grünen jetzt vor, den Kfz-Verkehr im Zentrum für diese Saison auszuschließen. Diese Regelung sollte ihrer Meinung nach im derzeit verkehrsberuhigten Bereich um den Timmendorfer Platz bis zum 31. Oktober jeweils tagsüber zwischen 10 und 19 Uhr gelten.

„Die Ausbreitungsdynamik der Pandemie konnte zunächst erfolgreich verlangsamt werden, aber wir müssen bei der Bekämpfung weiterhin als Gesellschaft verantwortungsvoll handeln und brauchen große Ausdauer. Wir müssen vorsichtig, besonnen und schrittweise vorgehen“, sagte Jan Karthäuser, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen und Vorsitzender des Umweltausschusses, seine Motivation. Und die Fraktionsvorsitzende Stefanie Paetow ergänzt: „Die Einhaltung der Abstandsregeln ist auch im öffentlichen Raum zwingend notwendig. Wir brauchen in dieser Saison den Platz für die Menschen, die im Zentrum einkaufen und die Restaurants besuchen wollen. Ein enges Gedränge ist dabei kontraproduktiv und birgt die Gefahr, dass es in Folge ansteigender Infektionszahlen wieder zu Einschränkungen für Gastronomie und Einzelhandel kommt.“

Die zum Sommer geplante Umsetzung der Fahrradstraße in der Strandallee und Strandstraße sehen die Grünen indes als doppelten Glücksfall. Denn die Konflikte auf den Strandpromenaden würden entschärft und gleichzeitig gebe es so genügend Raum auch hier Abstand zu halten.