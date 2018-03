grüne im Kreis plön hoffen auf kommunalwahl : Grüne stehen in 18 Gemeinden zur Wahl

Die Datenschützerin Kirsten Bock und der Diplom-Biologe Axel Hilker sind die Spitzenkandidaten der Grünen im Kreis Plön für die Kreistagswahl.

von Michael Kuhr

27. März 2018, 11:37 Uhr

Der Kreisverband der Grünen in Plön wird zur Kommunalwahl am 6. Mai in 15 Gemeinden mit eigenen Listen zur Gemeindewahl, außerdem in den Gemeinden Köhn, Lammershagen und Wittmoldt mit Einzelkandidaten antreten. Wie bisher kandidieren die Grünen in Plön, Grebin, Preetz, Lütjenburg, Schwentinental, Selent, Schönkirchen, Heikendorf, Laboe, Wankendorf und Stolpe.

Zum ersten Mal werden die Grünen in Wahlstorf, Hohwacht, Giekau und Mönkeberg antreten. Damit können erstmals über 61 Prozent der Bürger des Kreises grüne Kandidaten in ihren Gemeinden wählen, teilten die Kreisvorsitzenden Kirsten Bock und Martin Drees mit.

Bei der Wahl für den Kreistag treten die Grünen in allen Wahlkreisen an. Die Liste wird angeführt von der Datenschützerin Kirsten Bock und dem Diplom Biologen Axel Hilker. „Möglich wurde das durch den Mitgliederzuwachs um über 25 Prozent im vergangenen Jahr von 198 auf 250 Mitglieder, bei der letzten Bundestagswahl hatten die Grünen in unserem Wahlkreis Plön-Neumünster den zweitgrößten Stimmenzuwachs bundesweit“, sagte Bock. „Viele Menschen kommen zu uns, weil sie glauben, dass jetzt die Zeit gekommen ist, sich politisch zu engagieren, weil sie das Gefühl haben, dass der Klimaschutz nicht voran kommt, sie sich eine bürgernahe Digitalisierung wünschen und sich direkt vor Ort für Tier- und Umweltschutz, Ökologischen Landbau, Energiewende, Schulen, Kindergärten und eine andere Verkehrspolitik einsetzen wollen“, sagte sie.