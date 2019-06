Großes Fest im Plöner Schlossgebiet : Grüne Note lockte viele Musikfreunde

Musikveranstaltung der Kreismusikschule Plön mit über 400 Musikschülern lockte viele Besucher ins Plöner Schlossgebiet.

von Michael Kuhr

02. Juni 2019, 14:56 Uhr

Plön | Die Grüne Note der Kreismusikschule hat auch in der 27. Auflage nicht an ihrer Anziehungskraft verloren. Hunderte Besucher tummelten sich am Sonntag im Schlossgebiet bei herrlichem Sommerwetter an vielen verschiedenen Konzertorten. Zufrieden zeigte sich denn auch Franz-Michael Deimling, Leiter der Kreismusikschule, in Plön zur Eröffnung im Kulturforum: „Es ist die 27. Grüne Note mit 27 Konzerten und 27 Grad sommerlichen Temperaturen.“ Im Beisein von Bürgermeister Lars Winter, der ebenfalls zur Eröffnung der Grünen Note gekommen war, zeigte sich Deimling stolz: „Wir bieten heute 16 Stunden Musik.“

Dafür sorgten zusammen mehr als 400 Musikschüler aus allen Teilen des Kreises Plön und der Partner-Musikschule aus dem polnischen Kedzierzyn-Koszle. Gemeinsam mit den Freunden der polnischen Musikschule eröffneten das KMS-Pops Orchestra, die inklusvie Band „Black Lions“ und das Streichorchester der KMS Plön die Grüne Note. Unter der Leitung von Erik Kroos, Martin Ströhr und Gotfryd Wlodarz wurden unter anderem Stücke von Leonhard Cohen oder auch Abba gespielt.

Buntes musikalisches Treiben im Plöner Schlossgebiet

An zusammen sechs verschiedenen Spielorten im Plöner Schlossgebiet musizierten die meist jungen Musikschüler. Dabei kamen eine Vielzahl von Musikintrumenten zum Einsatz. Klarinetten, Saxophone, Klaviere, Streicher und eben das polnische Orchester. Die Bläserklassen aus Schönberg und Lütjenburg präsentierten sich auf einer kleinen Bühne auf der Reitbahn. Dort gab es aber auch Pop-Gesang mit der Klasse von Nini Uebel und Tanz mit Dorothea Meyer. Es gab Konzerte von Schlagzeugern oder Gitarren. Am Ende waren sich alle einig, dass die 27. Grüne Note wieder eine hervorragende Werbung für Musikunterricht an der Kreismusikschule Plön war.