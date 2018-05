Grüne jubilieren – Dämpfer für die SPD

CDU bleibt trotz leichter Verluste mit 20 Sitzen stärkste Partei im Plöner Kreistag / AfD zieht mit drei Abgeordneten ein / Sönnichsen hat Ergebnis erwartet

von Michael Kuhr

06. Mai 2018, 18:14 Uhr

Die CDU bleibt mit 35,3 Prozent (minus 1,6 Prozentpunkte) im Plöner Kreistag weiterhin die stärkste Fraktion. Herbe Verluste (6,7 Prozentpunkte) musste die SPD hinnehmen, die am Ende mit 23,1 Prozent knapp vor den Grünen (19,8 Prozent) die zweitstärkste Kraft im Kreistag ist. Die Grünen gewannen 4,6 Prozentpunkte hinzu. Vierte Kraft im Kreistag wird die AfD mit 5,7 Prozent, knapp vor der FDP (5,3 Prozent), der neuen KWG (4 Prozent), den Linken (3,5 Prozent) und der UWG (3,3 Prozent).

Zwei Fragen begleiteten gestern Abend den Ausgang der Kommunalwahl im Kreis Plön: Wie schneiden die Freien Wählergemeinschaften ab und wer wird Kreispräsident? Immerhin hatte sich kurz vor der Wahl noch die neue freie Wählergemeinschaft KWG gebildet, die erstmals kreisweit antrat. Und dann schickte sich die AfD an, in den Kreistag einzuziehen. Bei der letzten Kommunalwahl 2013 reichten bereits 2,1 Prozent für den Einzug eines Vertreters der Linken in den Kreistag.

Genau um 18.20 Uhr wurde im Plöner Kreistag das erste Ergebnis des Ortes Nettelsee an die Großbildleinwand im Kreissaal projiziert und löste damit erste Diskussionen im Publikum aus: CDU 50 Prozent, KWG 20 Prozent, die Grünen mit 12,4 Prozent, die SPD nur noch mit 8,1 Prozent und die AFD mit 3,8 Prozent definitiv im Kreistag. Sollte sich damit vielleicht ein Trend abzeichnen?

Zwar nicht in dieser Deutlichkeit aber immerhin, denn in der Tendenz bestätigte sich dieser Trend dann auch weiterhin: Die CDU bleibt eher konstant größte Partei, die SPD verliert, die Grünen gewinnen hinzu ebenso wie die FDP leicht und die Linke. Und die neue KWG konnte deutlich Wähler für sich mobilisieren. Das sorgte im Kreistag zumindest bei den anwesenden Politikern für reichlich Gesprächsstoff – Bürger dagegen zeigten praktisch kein Interesse am Wahlausgang. Nimmt man das vorläufige Endergebnis, zeigen sich nur wenige Möglichkeiten. Möglich wäre eine Kooperation zwischen der CDU, FDP und der SPD, wobei es ein Streitpunkt werden könnte, wer Kreispräsident wird. Möglich wäre auch eine Zusammenarbeit zwischen der SPD und den Grünen unter Einbeziehung vielleicht der KWG. Denn mit der AfD will keine der Kreistagsparteien zusammenarbeiten.

Als um 20.30 Uhr dann das vorläufige Endergebnis veröffentlicht wurde, hatte sich auch der Trend bestätigt: CDU 35,3 Prozent (20 Sitze), SPD 23,1 Prozent (13 Sitze), Grüne 19,8 Prozent (11 Sitze), FDP 5,3 Prozent (3 Sitze), AfD 5,7 Prozent (3 Sitze), Die Linke 3,3 Prozent (2 Sitze), KWG 4 Prozent (2 Sitze) und die UWG 3,3 Prozent (2 Sitze).

Peter Sönnichsen (CDU) hat „das Ergebnis erwartet, auch so viele Fraktionen im Kreistag. Ich hätte allerdings die Wählergemeinschaften stärker eingeschätzt.“ In seinen Augen wird das Verhältnis zu den Grünen nun „spannend“. Er plädiert dafür, keine „Partnerschaften“ einzugehen. „Wir müssen das Blockdenken überwinden.“ Ein sehr kritischer Punkt ist für ihn die Frage, wer neuer Kreispräsident werden wird. Normalerweise steht der Kreis – oder Landesvorsitzende dafür in Position. Allerdings betone Sönnichsen, der in der vergangenen Legislaturperiode dieses Amt inne hatte, dass er erneut dafür kandidieren werde. „Das ist Demokratie auch innerparteilich.“

Norbert Maroses (SPD) ist alles andere als zufrieden mit dem Ergebnis, „in keinster Weise“. Das spiegele nicht die Arbeit der SPD in den letzten fünf Jahren wider. „Erschreckend ist das Abschneiden der AfD.“ „Wir werden auf der nächsten Fraktionssitzung am Montagabend auch über eventuelle Gespräche mit der CDU reden, bestätigte auch sein Parteikollege Kai Bellstedt. „Nur nicht mit der AfD. Wir müssen das Ergebnis erst einmal bewerten.“

Axel Hilker (Grüne) spricht von einem „Erfolgsmodell“. Er würde eine Kooperation im Kreistag gerne fortsetzen, „wenn sich ein Partner findet.“ Ein Direktmandat in Schwentinental sei sehr zufriedenstellend. Insgesamt sieht er bei den Grünen „das Potential zu einer kleinen Volkspartei.“ Hilker: „Wir sind zufrieden, die Arbeit hat sich ausgezahlt.“

Klaus Blöcker (KWG) ist „unter den Umständen bei der kurzen Vorbereitungszeit durchaus zufrieden.“ Die Stärke der KWG liege in den ländlichen Regionen, da sei man verwurzelt. „Jetzt müssen wir etwas daraus machen“. Es geht um Sachentscheidungen, man muss nun sehen, wie man diese umsetzt.“ Sachthemen stünden im Vordergrund.

Martin Wolf (FDP) sieht das Ergebnis „ernüchternd“. Die FDP hätte mit mehr gerechnet. „Dass sich der Bundestrend auch hier auswirkt, damit habe ich gerechnet.“ Das ist nicht gerade ermutigend.“ Problematisch aus Sicht der FDP ist der Einzug von drei AfD-Vertretern. Eine Kooperation mit anderen Parteien hält er für „kontraproduktiv“. „Wir müssen mehr untereinander reden. Unsere Stimmung ist eher gedrückt.“ In jedem Fall wird der Ausgang der Wahl im Kreistag eher für mehr als weniger Diskussionsstoff sorgen.