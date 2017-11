Grüne appellieren: „Flaniermeile nicht kaputt machen“

von Constanze Emde

erstellt am 07.Nov.2017 | 00:31 Uhr

Der neue Gestaltungsvorschlag der Verwaltung, den Rosengarten nach der Sanierung mit Parkflächen auszustatten, sorgt bei der Fraktion der Grünen für Kopfschütteln (wir berichteten). „Der Rosengarten soll laut Wettbewerbsidee zu einer attraktiven Flaniermeile umgestaltet werden, der neue Vorschlag macht diese Idee völlig kaputt“, sagen Christiane Balzer und Monika Obieray (Grüne). „Es darf nicht passieren, dass wieder die Autos Vorfahrt bekommen und die Verkehrsberuhigung misslingt“, heißt es in der Mitteilung. Das würde die Belebung der Innenstadt an ganz zentraler Stelle zerstören. Die durchgehende Pflasterung von der Königstraße in den Rosengarten sei deshalb unerlässlich. Andernfalls werde aus Sicht der Grünen den Autofahrern vermittelt, dass sie Vorfahrt haben. Das Argument „Verkehrssicherheit“ zieht aus Grünen-Sicht nicht, da die Poller zur Abgrenzung in der Königstraße bereits beschlossen sind.

Vielmehr soll im Übergang von der Königstraße in den Rosengarten eine Platzsituation mit Außengastronomie geschaffen werden, die zum Verweilen einlade und die Menschen sowohl vom Wasser zur Stadt als auch andersherum locke. „Wir setzen darauf, dass der Stadtentwicklungsausschuss der ursprünglichen Idee und dieser Argumentation folgt“, so beide.