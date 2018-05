Grote gratuliert 36 Polizei-Sportlern

Ehrungsveranstaltung mit Schleswig-Holsteins Innenminister im Waldschlösschen in Eutin

von Alexander Steenbeck

02. Mai 2018, 12:50 Uhr

Ein Großaufgebot der Polizei war gestern im Jagdschlösschen am Ukleisee in Eutin-Sielbeck vor Ort. Ein Feuer, ein Einbruch oder was war der Grund für diesen massiven Einsatz der Ordnungshüter? Nichts von alledem, denn der Anlass war vielmehr ein erfreulicher. Innenminister Hans-Joachim Grote ehrte die 36 erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler der Landespolizei aus dem Jahr 2017.

Der leitende Polizeidirektor Michael Wilksen begrüßte die Anwesenden im Saal des ehemaligen Lustschlosses und gab einen kurzen Einblick über die Geschichte des idyllisch gelegenen Gebäudes: „Sie sehen, wir stehen auf geschichtsträchtigem Boden, und auch sie haben mit ihren Erfolgen Geschichte geschrieben.“ Danach übergab er das Wort an Innenminister Hans-Joachim Grote, der den Polizisten für ihren nicht immer einfachen Einsatz für die Bürger dankte. „Der Spitzensport in der Polizei hat viele positive Effekte. So dient er unter anderem dafür, in Stresssituationen die Ruhe zu bewahren. Er ist eine Grundvoraussetzung für professionelles Handeln, auch zur Selbstsicherung.“ Selbstironisch wies er auf

die gesundheitlichen Vorteile hin: „Das muss ich bei meinem Gewicht gerade sagen.“

Die Sport-Asse wurden danach einzeln vorgestellt und mit Urkunde und einem Handtuch geehrt. Eng wurde es, als das Fußballteam ausgezeichnet wurde, das nach 30 Jahren den Deutschen Polizeimeistertitel wieder nach Schleswig-Holstein holte.

Geehrt wurden Susanne Eckholdt (Tischtennis), Matthias Faber (Schwimmen), Torben Freund (Volleyball), Thomas Hämmer (Schwimmen), Jana Hämmer (Schwimmen), Marco Klein (Karate), Nicole Kornell (Karate), Antje Krüger (Leichtathletik), Michael Meckert (Schwimmen), Sebastian Quensell (Turnen), Dirk Timpke (Triathlon), Christopher Walenciak (Schwimmen), Stefanie Wasmundt (Crossduathlon) sowie die Fußballer Dennis Wehrendt, Yannick Marschner, René Lemke, Thorsten Schütt, Marco Quoos, Michael Schmitt, Timo Nath, Timo Klotz, Phillip Schümann, André Petersen, Sebastian Bossert, Jannik Fust, Felix Schlagelambers, Jens Schönemann, Dennis Sauer, Jannik Braun, Lukas Müller sowie dem Trainer- und Betreuerteam mit Dirk Seeger, Hans-Friedrich „Mecki“ Brunner, Danilo Blank, André Friedrichs und Margarethe Nebert.