Großfeuer zum Jahresausklang

Zarnekau: Wagenremise der Familie Sach ausgebannt – ALlein Material für mehr als 100000 Euro verbrannt / Kripo ermittelt

von Achim Krauskopf

31. Dezember 2018, 23:37 Uhr

In Zarnekau endete das Jahr mit einem Großfeuer in der Mitte des alten Dorfes auf dem Hof der Familie Sach: Aus unbekannter Ursache brannte am Silvesterabend eine etwa 20 Meter lange Wagenremise vollständig ab, dabei zerstört wurden drei wertvolle Trailer für Segelboote, ein neuwertiger Pkw-Pickup sowie umfangreiches Segelzubehör – das zusammen schon mehr als 100 000 Euro Schaden. Einem Aufgebot von sieben Feuerwehren, die mit 60 Kräften angerückt waren, gelang es, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern: 80 Meter von der Remise entfernt und zum Glück nicht in Richtung des kräftigen Windes steht eine renovierte Reetkate. Auf der anderen Seite sind zwei Scheunen, zwischen den mehrere Segelboote lagerten, die nach erstem Anschein aber unbeschadet blieben.

Der bekannte Segler Helge Sach, der auf dem Hof lebt, war kurz nach 21 Uhr von einem Nachbarn auf das Feuer aufmerksam gemacht worden. Er selbst hatte es nicht gesehen, weil sein Blick auf die Remise durch eine Scheune verdeckt war. Das laute Knallen, das durch platzende Autoreifen der Trailer und des Pickups verursacht worden war, hatte Sache wie auch alle Nachbarn nicht als Warnzeichen verstanden, sondern angenommen, dass es vorzeitig gezündete Böller gewesen seien.

Die örtliche Feuerwehr, die als erstes eintraf, konzentrierte sich zunächst auf den Schutz des Reethauses. Ebenfalls im Einsatz waren die Wehren Röbel, Gömnitz, Bujendorf, Süsel, Eutin und Griebel-Vinzier, unter den 60 Feuerwehrleuten waren 23 Atemschutzgeräteträger.

Die Ursache des Feuers ist unbekannt, die Kripo erschien noch in der Nacht am Brandort. Nach Auskunft von Helge Sach gab es in der Remise kein Stromanschluss.

Das Großfeuer in Zarnekau ist das vierte in diesem Jahr in der Gemeinde Süsel: Im Januar war die Küstenwerkstatt in Bujendorf abgebrannt, im Februar in Zarnekau eine Werkstatt und Lagerhalle von Christian Sach, Helge Sachs Bruder und Segelpartner. Bei diesen beiden Bränden ermittelte die Kripo technische Ursachen.

Bei zwei weiteren Großbränden blieb der Verdacht der Brandstiftung: Im Mai brannten innerhalb von neun Tagen sowohl die Schützenhalle in Bujendorf als auch eine Feldscheune in Zarnekau nieder. Die Feldscheune stand keine 300 Meter von der Remise entfernt, die nun in Flammen stand.