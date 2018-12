Grömitz : Großfeuer zerstört Scheune in Grömitz

130 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen / Starke Rauchentwicklung erschwert Löscharbeiten

von Michael Kuhr

29. Dezember 2018, 12:50 Uhr

Ein Großfeuer hat in der Nacht zu Samstag eine Scheune komplett in Schutt und Asche gelegt. Mitten im Stadtzentrum von Grömitz kam es aus noch ungeklärter Ursache zu dem Großbrand im Schulweg. Durch die starke Rauchentwicklung klagten einige Anwohner über Atembeschwerden und wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst behandelt. In der Scheune waren Strandkörbe gelagert. Die Kriminalpolizei wird nun die Brandursache ermitteln.

Es hatte ganz harmlos angefangen. Alarmiert wurden die Feuerwehrkräfte am Freitagabend gegen 23.25 Uhr zu einem Zimmerbrand im Schulweg. Doch schon beim Eintreffen von Einsatzleiter und Gemeindewehrführer Björn Sachau war klar: Das wird ein langer Einsatz in der Nacht. „Wir haben eine Scheune vorgefunden, wo bereits eine starke Rauchentwicklung im Dachbereich feststellbar war“, erklärte Sachau. Sofort ließ der Einsatzleiter die Alarmstufe erhöhen und orderte alle Feuerwehren der Gemeinde Grömitz in den Schulweg.

Auch eine zweite Drehleiter und Atemschutzgeräteträger aus Neustadt waren nach Grömitz alarmiert worden. „Ein Innenangriff war nicht mehr möglich, wir versuchen das Feuer mit Wasser von außen in Schach zu halten“, sagte Björn Sachau. Im laufenden Einsatz passierte dann das, was auch die 130 Einsatzkräfte nicht verhindern konnten: Der gesamte Dachstuhl stand in kurzer Zeit im Vollbrand und die Einsatzkräfte mussten sich teilweise erst einmal zurückziehen, da Einzelteile von der Scheune zu Boden fielen.

Nur mühsam gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Immer wieder zeigten Verpuffungen wie viel Kraft noch im Feuer steckte. Auch die Giebelfront stürzte schlagartig in sich zusammen. Die Löscharbeiten dauerten noch bis in die Morgenstunden.

Auch zahlreich abgestellte Fahrzeuge vor der Scheune, denn in unmittelbarer befindet sich eine Ferienwohnungsanlage, wurden teilweise stark in Mitleidenschaft gezogen. Durch die starke Rauchentwicklung kam es zu Rundfunkdurchsagen und auch die Warn-App „Nina“ wurde aktiviert, um die Menschen in Grömitz zu warnen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Einige Anwohner atmeten wohl den giftigen Rauch zu sehr ein, so dass sie kurz durch den Rettungsdienst untersucht wurden. Eine Messeinheit aus Oldenburg kam ebenfalls zum Einsatz, um diverse Messungen rund um die Einsatzstelle durchzuführen.

Die Feuerwehr war mit etwa 130 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten zogen sich noch bis in den Samstagmorgen hinein. Die Scheune hat einen Totalschaden erlitten. Über die Brandursache und die Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.