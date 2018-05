Flammen zerstören Dorfmittelpunkt : Großfeuer in Süsel: Bujendorfer Schützenhalle abgebrannt

Der Ort habe seinen Mittelpunkt im Dorfleben verloren, sagt Bürgemeister Holger Reinholdt.

von Arne Jappe

04. Mai 2018, 07:32 Uhr

Süsel/Bujendorf | Es war nichts mehr zu retten. Die Schützenhalle in Bujendorf in der Gemeinde Süsel ist Geschichte. Das Großfeuer in der Nacht zum Freitag war gegen 1:30 Uhr im Gebäude an der Dorfstraße von Bujendorf ausgebrochen. Einsatzleiter und Gemeindewehrführer Rolf Müller zeigte sich bestürzt über das Ausmaß des verheerenden Feuers in seiner Gemeinde. Es ist bereits das vierte größere Feuer in der Gemeinde Süsel in diesem Jahr.

Foto: Kröger

Anrufer meldeten den Brand um kurz vor halb zwei. „Als wir eintrafen, stand das Gebäude komplett in Flammen“, sagte Gemeindewehrführer Rolf Müller. Schnell sei klar gewesen, dass die Schützenhalle Opfer der Flammen werden würde. Das Dach aus Metall stürzte durch die enorme Hitzeentwicklung und Brandlast ein.

Die Drehleiter aus Eutin unterstütze die Wehren der Gemeinde Süsel beim Löschen des Feuers. Immer wieder flammten neue Glutnester auf. Einsatzkräfte unter Atemschutz versuchten mit Einreißhaken die Verkleidung der hölzernen Fassade aufzubrechen.

Kontrolliertes Abbrennen

Auch Bürgermeister Holger Reinholdt (FWS) war in der Brandnacht vor Ort und machte sich selbst ein Bild vom Ausmaß. „Die Gemeinde Süsel und vor allen Dingen der Ort Bujendorf verliert hier einen Mittelpunkt im Dorfleben“, zeigte sich Reinholdt mitfühlend. Das Schützenhaus in Bujendorf wurde nicht nur für den Schützenverein genutzt, sondern auch für zahlreiche andere Veranstaltungen in der Gemeinde.

Die Feuerwehren ließen das Gebäude kontrolliert abbrennen. Im Einsatz waren die Wehren der Gemeinde Süsel sowie die Drehleiter aus Eutin mit insgesamt 60 Einsatzkräften.

Über die Brandursache und Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben. Die Kripo nahm ihre Ermittlungen noch während des Einsatzes auf. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?