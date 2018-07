Gemeinde Göhl : Großfeuer in Ostholstein: Getreidesilos mit Trocknungsanlage brennen nieder

Die Wasserreserven waren schnell aufgebraucht. Die Anlage wurde erst vor Kurzem für große Traktoren umgebaut.

von Arne Jappe

29. Juli 2018, 08:16 Uhr

Göhl | Großalarm für die Feuerwehren im Norden von Ostholstein. Rund 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften in der Nacht zum Sonntag von 1.20 Uhr an gegen das Großfeuer in Christianstal (Gemeinde Göhl). Eine Siloanlage mit ihrer Trocknungsanlage brannte bis auf die Grundmauern nieder, eine direkt angrenzende Scheune konnte die Feuerwehr in letzter Minute retten. Probleme gab es bei der Wasserversorgung. Ein Feuerwehrmann musste nach Kreislaufproblemen durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Eine genaue Adresse brauchten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Göhl, Plügge und Oldenburg nicht. Schon mehrere Kilometer weit war der Feuerschein zu sehen. Der Rettungsdienst traf als erstes Fahrzeug an der Einsatzstelle ein. „Als wir eintrafen, schossen schon Flammen aus dem Dach.“, sagt ein Mitarbeiter des DRK. Nur kurze Zeit später trafen die ersten Kräfte der Feuerwehr ein, da stand die Trocknungsanlage samt Silos schon im Vollbrand. Sofort legten die Feuerwehrmänner hektisch die Schlauchleitungen über einen Kilometer an die Straße nach Plügge. Denn eins war klar: Es wird viel Wasser gebraucht.

Zunächst konnten die Einsatzkräfte auf die vollen Wassertanks der Löschfahrzeuge zurückgreifen. Doch die Reserven waren schnell aufgebraucht, bald kam kein einziger Tropfen Wasser mehr aus dem Strahlrohr. Hilflos mussten die Einsatzkräfte mit ansehen, wie das Feuer mit aller Macht Richtung direkt angrenzender Scheune kroch. Immer wieder krachten Balken ein und lösten den ohnehin immensen Funkenflug nochmal neu und intensiver aus. Überall wurde versucht an Wasser zu kommen, Teiche mussten erst einmal in der Dunkelheit gefunden werden. Feuerwehrmänner schnappten sich einen Gartenschlauch, um die Drehleiter zu kühlen, die der Strahlungswärme des Feuers schonungslos ausgesetzt war als kein Wasser mehr kam.

Schnell war klar, dass die Einsatzkräfte nicht ausreichten. So ließ Einsatzleiter André Hasselmann weitere Wehren aus Heiligenhafen, Fargemiel, Heringsdorf, Neukirchen, Großenbrode alarmieren. So gelang es schließlich, eine stabile Wasserversorgung aufzubauen. In letzter Minute konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf die Scheune verhindern. „Das war eine knappe Geschichte. Wir hatten schon die 5. Feuerwehrbereitschaft und die Bundesfeuerwehr aus Putlos alarmieren lassen“, sagte Pressesprecher Hartmut Junge der Feuerwehren im Kreis Ostholstein. Die 5. Feuerwehrbereitschaft konnte dann ihren Einsatz abbrechen, da die Wasserversorgung mittlerweile gewährleistet werden konnte. Über die zwei Drehleitern aus Oldenburg und Heiligenhafen wurde das Feuer bekämpft. Außerdem durch die vielen Einsatzkräfte unter Atemschutz.

Die Getreidesilos waren bis oben hin voll mit Weizen

Das alles mit ansehen musste Eigentümer Günter Käßmann. Fassungslos und traurig blickt er in die Flammen seiner Trocknungsanlage. „Als wir auf den Hof gefahren kamen, sahen wir eine Rauchentwicklung bei den Silos“, sagt Käßmann weiter. Die Getreidesilos waren bis oben hin voll mit Weizen. Davon ist nichts mehr zu sehen. „Alles für die Katz. Die ganze Arbeit umsonst“, steht Günter Käßmann erschüttert auf dem Gutshof. Zahlreiche Nachbarn und Angestellte stehen ihm in diesen schweren Stunden bei. Die Anlage wurde erst vor kurzem für die neuen großen Traktoren umgebaut. Nun liegt alles in Schutt und Asche.

Die Feuerwehren mussten nun schauen, wie sie am einfachsten an die Glutnester kommen. Die technische Einsatzleitung des Kreises Ostholstein zeichnete auf Flipcharts eine Skizze der Einsatzstellen. Immer wieder kam es zu Beratungen der Fachberater. Dann wurde ein Bagger an die Einsatzstelle gerufen und man versuchte so an die Brandnester zu kommen. Für Käßmann alles kein Trost. Die Ernte fiel durch den Hitzesommer sowieso schon spärlich aus. Nun steht er vor dem Nichts.

Die Feuerwehren wurden bei dem schweißtreibenden Einsatz durch die DRK Bereitschaft mit Getränken und Essen versorgt. Der kriminaltechnische Dienst nahm noch ein der Brandnacht die Ermittlungen auf. Die Feuerwehr löschte die Glutnester noch bis in den Sonntagmorgen ab.

