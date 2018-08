Vollsperrung der A1 : Großfeuer auf Recyclinghof in Lensahn

Mehrere Kühlschränke brennen. Der Einsatz soll noch mehrere Stunden andauern.

von dpa/shz.de

14. August 2018, 07:52 Uhr

Lensahn | Auf einem Recyclinghof in Lensahn im Kreis Ostholstein ist ein Großfeuer ausgebrochen. Mehrere alte Kühlschränke sollen dort brennen, so ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Es hat sich bereits eine hohe Rauchsäule gebildet. Autofahrer auf der A1 mussten sich wegen des starken Rauches zunächst auf Sichtbehinderungen einstellen. Gegen 7.45 Uhr wurde die Autobahn zwischen Neustadt/Pelzerhaken und Oldenburg voll gesperrt.

Aufgrund des #Großfeuers auf dem Recyclinghof in Lensahn wurde die #A1 im Bereich Lensahn voll #gesperrt. Bitte umfahren Sie diesen Bereich weiträumig. Die #Löscharbeiten werden nach derzeitigem Stand noch erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. — IRLS Süd (@IRLSSued) 14. August 2018 Zwischenzeitlich wurde das Alarmierungsstichwort zum #Großfeuer in der #Recyclinganlage in #Lensahn auf #FEU4 erhöht. Derzeit kämpfen rund 100 #Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen die Flammen. Der Einsatz wird vermutlich noch mehrere Stunden andauern. — IRLS Süd (@IRLSSued) 14. August 2018

Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten. Rund 100 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen. Der Einsatz werde noch mehrere Stunden andauern, hieß es.

Empfohlene Umleitungen Richtung Lübeck sind die U96 und U98. In Richtung Fehmarn die U93 und U95. Weitere Informationen zur Verkehrslage rund um Lensahn unter shz.de/verkehr.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?