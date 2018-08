Lensahn : Großfeuer auf Recyclinghof – A1 Richtung Norden wieder frei

Metallschrott und Elektrogeräte brennen. Der Einsatz soll noch mehrere Stunden andauern.

von Arne Jappe und shz.de

14. August 2018, 14:00 Uhr

Lensahn | Auf dem Recyclinghof der Firma Milon in Lensahn (Kreis Ostholstein) sind am Dienstagmorgen mehrere Tonnen Metallschrott und Elektrogeräte in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, um das Feuer in den Griff zu bekommen. Der Einsatz wird sich noch über Stunden hinziehen. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Gegen 7.45 Uhr wurde die Autobahn 1 zwischen Neustadt/Pelzerhaken und Oldenburg voll gesperrt. Gegen 14 Uhr wurde die Fahrbahn Richtung Norden wieder geöffnet. Auf dem Abschnitt um den Brandort hat die Polizei die Höchstgeschwindigkeit auf 60km/h heruntergeregelt. Wie lange die A1 in Richtung Süden noch gesperrt bleibt, ist unklar. Kurz vor Mittag war der Brand unter Kontrolle, es mussten aber noch Glutnester gelöscht werden.

Arne Jappe

Es war kurz vor 6 Uhr am Dienstagmorgen, als der Notruf bei der Leitstelle einging. „Unratbrand“ war die Meldung für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Lensahn. Doch aus dem Unratbrand wurde schnell eines der größten Feuer in der Geschichte der Gemeinde Lensahn. Schnell war für Einsatzleiter Hartmut Junge klar, dass man Verstärkung aus den umliegenden Gemeinden braucht.

„Wir haben mit der Wasserversorgung massive Probleme gehabt, auf einmal kam kein Wasser mehr“, sagt Amtswehrführer Michael Bendt. Daraufhin wurden weitere Löschfahrzeuge aus Putlos, Oldenburg, Neustadt und Schönwalde angefordert. Auch die Firma Sönke Jordt aus Ratekau, die über Wassertanks mit 24.000 Litern verfügt, wurde alarmiert. Insgesamt 16 Feuerwehren kämpften in der Spitze gegen die Flammen. Zu den etwa 140 Einsatzkräften gehörten auch Helfer vom THW und Berater der Umweltbehörden. Auch die Bundeswehr unterstützte mit eigenen Fahrzeugen den Einsatz und löschte den Böschungsbrand.

Die Einsatzkräfte konnten auf Sicht fahren, ein riesiger Rauchpilz stieg von der Einsatzstelle auf. Immer wieder explodierten Gasflaschen und auch Elektrogeräte in dem Schrotthaufen – eine erhebliche Gefahr für die Einsatzkräfte. Auch von der Autobahn aus musste die Feuerwehr im Pendelverkehr die dortige Böschung löschen. Daraufhin entschied die Polizei, die Autobahn komplett zu sperren.

Schwierige Wasserversorgung

Das Feuer breitete sich rasend schnell aus. Da nur eine Leitung Wasser an der Einsatzstelle vorhanden war, konnte sich das Feuer seinen Weg suchen. Inhaber Sönke Milon musste verzweifelt mit ansehen, wie das Feuer immer größer wurde. Die Mitarbeiter des Recyclinghofs versuchten mit Greifbaggern den Schrott auseinander zu bekommen. Doch dies gelang letztendlich nicht, da die Hitzeentwicklung immens war. Das Feuer breitete sich immer weiter in Richtung des Geschäftsgebäudes aus. Nach und nach gelang es dann der Feuerwehr weitere Schlauchleitungen zu legen, um die beiden Drehleitern und auch die Einsatzkräfte vor Ort mit Wasser zu versorgen. Auch Schaum wurde eingesetzt. „Der Einsatz wird sich noch mehrere Stunden hinziehen, da die Glutnester auseinander getragen werden müssen“, sagt Michael Bendt von der Feuerwehr.

Derzeit wird aus ganz Schleswig-Holstein Schaumlöschmittel zusammengetragen. Auch die Feuerwehr Brunsbüttel machte sich nach Informationen von shz.de am Dienstagnachmittag auf den Weg nach Lensahn. Die Fahrt mit Sonderrechten soll über zwei Stunden in Anspruch nehmen.

Wieso das Feuer auf dem Schrottplatz ausbrach ist bis jetzt unklar. Polizei und Kripo ermitteln nun die Brandursache. Über die Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.

Stromausfälle in Nachbargemeinden

Wegen des Großbrandes wurde auch die Stromversorgung in Lensahn und Cismar in Mitleidenschaft gezogen. Das teilte die Schleswig-Holstein Netz AG mit. Der Grund: Eine 110.000-Volt-Leitung, die sich direkt über dem Recyclinghof befindet, musste auf Anforderung der Feuerwehr aus Sicherheitsgründen gegen 9 Uhr abgeschaltet werden. „Wenn die Leitungsseile aus Aluminium bei der großen Hitze beschädigt worden und zu Boden gestürzt wären, hätte für die Sicherheitskräfte Lebensgefahr bestanden“, sagte eine Sprecherin. Betroffen ist die Region rund um Lensahn, Cismar und Grömitz. Schleswig-Holstein Netz hat durch Umschaltungen in den Mittelspannungsnetzen in den umliegenden Gemeinden die Versorgung in Richtung der ursprünglich von dem Stromausfall betroffenen Region so weit wie technisch möglich wiederhergestellt. Von dem Stromausfall sind jedoch nach wie vor mehrere tausend Haushalte in Teilen der Gemeinden Lensahn, Grömitz, Kellenhusen, Cismar, Klostersee, Kabelhorst, Riepsdorf, Koselau, Manhagen, Lenste und Lensterstrand betroffen.

Die Schleswig-Holstein Netz AG hat den Einsatz von Notstromaggregaten vorbereitet und dafür auch Aggregate aus ihren umliegenden Standorten in Segeberg und Ahrensburg zusammengezogen.

Wie lange der Stromausfall andauert, ist zur Stunde unklar. Aufgrund der noch andauernden Löscharbeiten im Leitungsbereich, schätzt die Feuerwehr derzeit das Gefahrenpotential sowohl für die Einsatzkräfte als auch für eine Begutachtung der Leitung vor Ort durch Experten von Schleswig-Holstein Netz als zu groß ein.

Nach dem Löschen des Brandes sollten Fachleute des Netzbetreibers am Ort prüfen, ob die Leitung Schaden genommen hat und Leitungsseile ausgetauscht werden müssen.

Empfohlene Umleitungen für Autofahrer Richtung Lübeck sind die U96 und U98. Weitere Informationen zur Verkehrslage rund um Lensahn unter shz.de/verkehr.

