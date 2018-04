Großes Theater auf kleinem Raum

von shz.de

23. April 2018, 13:49 Uhr

„Machen Sie mal den Versuch, eine Minute lang nur zu horchen!“ Nach dieser Aufforderung des Anwalts Dr. B. aus der „Schachnovelle“ von Stefan Zweig, neu inszeniert von Sebastian Kautz, hätte man am Freitag im „Binchen“ eine Stecknadel fallen hören können. Und Dr. B. fährt fort: „Man bleibt mit sich rettungslos allein.“

Das Bühnenbild zeigt mit wenig Mitteln den Spielort, ein Passagierschiff, durch ein Bullauge lugt die Weltkugel, zwei Menschen spielen an Deck Karten. Dann ergreift einer der beiden, Gero John, der auch mit dem Cello eine weitere Ebene des Theatergeschehens schafft, ein Bandoneon und schon hört man das Stampfen des Schiffsmotors.

Von der Brücke begrüßt der Kapitän, ein dicker rosa Rattenkopf mit weißem Vollbart und Kapitänsmütze, das Publikum. Das lernt nacheinander den Schachweltmeister Mirko Czentovic, den Ölmagnaten Mc Connor und schließlich den Anwalt Mr. B. kennen. Alle dargestellt als Puppen und gespielt von Sebastian Kautz, der im Spiel mit ihnen mit jeder einzelnen Figur verschmilzt, ihnen die Beine, eine Hand oder als sprechendem Rettungsring McConnor sogar den ganzen Körper leiht.

Dazu spricht er mit den Stimmen und in den Sprachnuancen der unterschiedlichen Puppen so überzeugend, dass man sie schon allein durchs Horchen zuordnen könnte. So erwachen die von der Puppenbauerin und Bühnenbildnerin Melanie Kuhl eindringlich und charaktervoll gestalteten Puppen in ihrer Bedürftigkeit, Lebensfernheit oder Ausdruckslosigkeit zu einem eigenen Leben.

Auf kleinstem Raum durfte man hier großes Theater erleben. Sebastian Kautz leiht dem Anwalt Dr. B. nicht nur seine Hand für die Gesten der Verzweiflung, während der sein Martyrium schildert, spricht in seiner Sprache und koordiniert die Mundbewegungen der Puppe dazu, sondern er entwickelt in seinem Spiel einen beinahe zärtlichen Kontakt zu dem Gequälten. Die Grenzen zwischen Figur und Puppenspieler auf der einen Seite und dem Menschen Kautz auf der anderen Seite scheinen zu verschwimmen. Das ist berührend in seiner Vielschichtigkeit, die unter die Haut und in noch viel tiefer liegende Schichten geht und es macht dem Namen des von Sebastian Kautz gegründeten Theaters „Cipolla“, was auf Deutsch Zwiebel bedeutet, alle Ehre.

Von Details im Bühnenbild, wie das dem Globus gegenüber vergitterte Fenster des Hotelzimmers, in dem Dr. B. gefangen gehalten wird, bis zu dem erschütternden Vorgehen des sich auch körperlich spaltenden Kopfes des Dr. B., der gegen sich selbst antritt und dem am Ende wie ein Schluchzen klingenden Bandoneon ist dies eine großartige Inszenierung, deren Bilder einen lange nicht loslassen.