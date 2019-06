Plön : Großes Picknick im Schlossgarten am Prinzenhaus

Nächses Wochenende heißt es in Plön wieder Decke schnappen und ab ins Plöner Schlossgebiet zum gemeinsamen Picknick.

von Michael Kuhr

07. Juni 2019, 15:48 Uhr

Plön | Nächses Wochenende heißt es in Plön wieder Decke schnappen und ab ins Plöner Schlossgebiet zum gemeinsamen Picknick. Das startet dort am Sonntag, 16. Juni, ab 11 Uhr am Fuße des Prinzenhauses im Schlossgebiet. Die Tourist Info Plön lädt gemeinsam mit vielen Partnern zu einem entspannten Sommertag in den Schlossgarten ein, freut sich Leiterin Caroline Backmann.

Das Picknick findet in diesem Jahr zum neunten Mal statt und ist damit schon eine kleine Tradition. „Ich bin immer ganz begeistert von der Leichtigkeit und Fröhlichkeit bei dieser Veranstaltung“, freut sich Caroline Backmann.

Die Besucher können sich gern ihre voll gepackten Picknickkörbe mitbringen und sich ein lauschiges Plätzchen suchen. Vor Ort gibt es aber auch wieder tolle Leckereien – von Grillspezialitäten, Pommes, Crêpes bis zu fruchtigen Cocktails, frisch gezapftem Bier. Ein großes Kuchenbuffet organisieren die Schüler und Schülerinnen der 8. Klassen des Gymnasiums Schloss Plön.

Für Kinder wird es wieder tolle Angebote geben – es kann gebastelt, gemalt und getobt werden und gemeinsam werden Rasenspiele mit dem Juks-Mobil angeboten. Der TSV Plön lädt ein zum Kinder-Schminken und Spaß auf einer Hüpfburg, „Plön bewegt“ lockt mit einem Kleinkinderparcour und Spielen.

Am Stand der Familienbildungsstätte & des Familienzentrums Plön gibt es neben Entenangeln und Riesenseifenblasen auch noch Bastelangebote. Bei der Tourist Info werden Blumenkränze gesteckt. Zudem gibt es am Stand von Kreagogik die Möglichkeit mit Naturmaterialien zu spielen und zu basteln, Mandalas auf Steine zu malen und vieles mehr. Roy Bartsch zaubert Luftballonfiguren für Groß und Klein.

Musikalisch werden die Picknick-Besucher verwöhnt mit Jazz und Pop – „Kerzels Ragtime Band“ und „Mayck“ führen durch den Tag. Am Stand von „Bookcrossing“ können die Besucher mit anderen Leseratten fachsimpeln und durch Bücher blättern. Die Bookcrosser haben dieses Jahr mehr als 500 Bücher dabei und kommen inzwischen extra aus ganz Deutschland nach Plön.

Da es sich um ein denkmalgeschütztes Ensemble handelt, dürfen im Schlossgarten keine kleinen Grills aufgestellt werden. Zudem sind derzeit die Lindenalleen aus Verkehrssicherungsgründen gesperrt. Der Bereich um die Alleen herum wird vom Bauhof abgesperrt. Es wird darum gebeten, innerhalb der abgesperrten Bereichen keine Picknickdecken auszubreiten. Es stehen Picknickdecken zum Verleihen zur Verfügung, zudem 30 Biergartengarnituren. Der Eintritt und alle Kinderangebote sind frei. Das Picknick im Plöner Schlossgarten findet nur bei stabilem Wetter statt.

www.picknicksommer.de