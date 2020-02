Plön : Großes Interesse an Live-Reportage über Syrien

Rotary Club Plön sammelte bereits 4000 Euro für weltweiten Schutz und Obdach für in Not geratene Familien – auch in Syrien.

von Michael Kuhr

24. Februar 2020, 12:44 Uhr

Plön | Keinen Platz mehr gab es am Samstag in der Aula am Schiffsthal in Plön. Das Interesse an der Live-Reportage zu Erinnerungen an das Land Syrien vor dem Krieg war so groß, dass die letzten Karten an der Abendkasse bereits eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn vergriffen waren.

Auf Einladung des Rotary-Clubs Plön zeigte der Fotojournalist, Autor und Islamwissenschaftler Lutz Jäkel in seiner gut zweieinhalbstündigen, live moderierten Reportage die vielfältigen Facetten Syriens. Im Vordergrund standen für Jäkel dabei die Begegnungen mit den Menschen, zu denen er viele lebhaft geschilderte Geschichten berichtete und die in kurzen Videosequenzen auch selbst zu Wort kamen.

Viele der mehr als 300 Besucher – unter denen sich auch zahlreiche syrische Familien befanden – waren von dem Vortrag tief berührt und beeindruckt. Jäkel gelang es, das Verbindende der Syrerinnen und Syrer mit den hier lebenden Menschen zu unterstreichen und dadurch der Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken. Allen Besuchern wurde deutlich, dass das Land Syrien mit seinen Schätzen und seiner Schönheit vielfältiger ist als nur ein zerstörtes Trümmerfeld.

Der Präsident des Rotary Club Plön, Bodo Clausen, der die Veranstaltung zusammen mit der Koordinierungsstelle für Integration und Migration des Kreises Plön organisiert hatte: „Wir freuen uns, dass wir Lutz Jäkel mit seinem reflektierten und intelligenten Vortrag über ein so schwieriges Thema nach Plön holen konnten. Der Abend war informativ und unterhaltsam, dabei gleichzeitig tiefgründig und verbindend.“

Die Erlöse der Veranstaltung gehen an die Hilfsorganisation ShelterBox Germany e.V.. Insgesamt kamen bisher mehr als 4000 Euro zusammen, die nunmehr weltweit für Schutz und Obdach für Familien in Not einsetzt werden können, aktuell auch in Syrien selbst.