Fehmarn : Großes Interesse am Belttunnel

Rund 2700 Menschen – Urlauber und Einheimische – haben in diesem Jahr bereits das Infocenter in Burg besucht.

von Alexander Steenbeck

16. Oktober 2018, 10:57 Uhr

Das Interesse am Fehmarnbelt-Tunnel scheint auf der Insel Fehmarn größer denn je. Rund 2700 Menschen – Urlauber und Einheimische, Deutsche und Dänen – haben in diesem Jahr bereits das Infocenter in Burg besucht. „Wir steuern auf ein Rekordjahr zu“, sagte die Marie Rhodin, die das Infocenter leitet. Denn: Im vergangenen Jahr waren es zwischen Januar und Dezember insgesamt rund 2300 Besucher.

Sowohl Einheimische als auch Touristen suchten das Haus am Rande der Altstadt in Burg auf, um sich über den Tunnel zu informieren.

Wie baut man einen Tunnel unter Wasser? Wann geht es mit den Bauarbeiten los? Und was bedeutet das für die Menschen vor Ort? Viele solcher Fragen hatte die Fehmaranerin gerade in den Sommermonaten beantwortet. „Als Einheimische bin ich ganz nah dran und verstehe auch die Anliegen der Anwohner“, sagte die 52-Jährige.

Seit Sommer 2017 leitet Rhodin das Infocenter auf der Insel. Die Aufgabe hat sie von ihren Eltern übernommen, die zuvor viele Jahre lang ein offenes Ohr für die Fragen der Besucher hatten. „Es kommen sowohl Befürworter als auch Kritiker vorbei“, sagt Rhodin. „Gemeinsam haben sie, dass sie alle sehr neugierig auf den Tunnel sind.“

Der geplante 18 Kilometer lange Absenktunnel soll die Insel Fehmarn künftig mit der dänischen Insel Lolland verbinden. „Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen mehr über das Projekt wissen wollen“, sagt Lars Friis Cornett, Direktor der Planungsgesellschaft Femern A/S in Deutschland. „Darüber zu informieren ist uns ein Herzensanliegen.“

Zu der großen Aufmerksamkeit im Infocenter hätten eine neue Ausstellung und längere Öffnungszeiten beigetragen. Doch Rhodin hat auch mit Flyern auf den Campingplätzen der Insel und einem neuen Aufsteller vor dem Gebäude für das Infocenter geworben. Anscheinend mit Erfolg: Allein im August kamen mehr als 800 Menschen und sahen sich die mit vielen Bildern, Landkarten und Videos aufbereitete Ausstellung an. Bereits 2017 hatte die Besucherzahl die bis dahin bestehende Bestmarke überboten, so Rhodin.