Holsteinische Schweiz : Großer Titel für Seen der Holsteinischen Schweiz

Prestigeträchtige Auszeichnung des Netzwerkes Lebendige Seen für das Naturschutzengagement.

von Achim Krauskopf

20. März 2020, 15:13 Uhr

Eutin | Eine geplante Feier zur Übergabe der Urkunde ist aus naheliegenden Gründen ausgefallen. Davon unberührt bleibt die Tatsache, dass eine prestigeträchtige, internationale Auszeichnung in das östliche Holstein geht: Die Seen der Holsteinischen Schweiz sind die „Lebendigen Seen 2020“ .

Die zu zehnten Mal verliehene Auszeichnung erfolgt mit Blick auf den Weltwassertag morgen durch die internationale Umweltstiftung Global Nature Fund (GNF) und das Netzwerk Lebendige Seen Deutschland: „Mit dieser Auszeichnung werden der einzigartige Charakter der Holsteinischen Schweiz herausgestellt und das Engagement aller Akteure, die sich im Seen- und Fließgewässerschutz engagieren, gewürdigt,“ sagt Udo Gattenlöhner, Geschäftsführer des GNF.

Exemplarisch für den ökologisch guten Gesamtzustand der Region zwischen Lübecker Bucht und Kieler Förde stehe der Fischotter: In den 90er Jahren galt er in Schleswig-Holstein als ausgestorben, seit einiger Zeit sei er in den Seen und Flüssen der Holsteinischen Schweiz wieder heimisch und arbeite an seiner Rückkehr in ganz Schleswig-Holstein.

Die über 200 Gewässer der Holsteinischen Seenplatte böten einer Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten eine Heimat, heißt es in der Laudatio: Vom seltenen Großen Nixenkraut über den Eisvogel bis zum Seeadler. Der Verein Wasser Otter Mensch und die Integrierte Station Holsteinische Schweiz trügen zusammen mit Partnern dazu bei, den guten Zustand der attraktiven Seenlandschaft zu erhalten und dem Druck auf die sensible Landschaft entgegenzuwirken, der von Besiedlung, Landwirtschaft, Freizeitnutzung und Tourismus ausgehe.

Die Dokumentation der Wasserqualität verdanke die Region vor allem dem unermüdlichen Einsatz zahlreicher ehrenamtlicher Naturschützer. Seit rund 30 Jahren engagierten sich Messstellen-Betreuer in dem Seen-Beobachtungsprogramm, erfassten in der Vegetationsperiode wöchentlich die Sichttiefe an 35 Gewässern, außerdem würden Wasserproben an 46 Messstellen genommen und ausgewertet. „Mit der Auszeichnung ‚Lebendige Seen des Jahres 2020‘ möchten wir auch den Vorbildcharakter des Seenbeobachtungsprogramms für andere Seenlandschaften hervorheben“, betont Gattenlöhner.

Dieses Programm wurde 1991 vom Kreis Plön ins Leben gerufen und wird seit 2019 von Wasser Otter Mensch weitergeführt, jeweils unterstützt vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume. Über die Website www.seen-transparent.de sind alle Date des Programmes öffentlich einzusehen.

GNF, Lebendige Seen, WOM und Intergrierte Station Der Global Nature Fund (GNF) ist eine 1998 gegründete unabhängige, gemeinnützige Stiftung für Umwelt und Natur mit Sitz in Radolfzell am Bodensee und Büros in Bonn sowie Berlin. Der GNF engagiert sich international, das deutsche Netzwerk Lebendige Seen ist im weltweiten Netzwerk Living Lakes mit über 140 Partnerorganisationen weltweit verknüpft. In dieser „Liga“ sind so bekannte Gewässer wie der Titicaca-See (Südamerika), der Baikalsee (Russland) oder der Lake-District (England) vertreten. Die Homepage Mitglieder des Vereines Wasser Otter Mensch (WOM) engagieren sich seit 1999 für die Wiederbesiedelung der schleswig-holsteinischen Gewässer durch den Fischotter, dabei werden die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie und die Natura-2000-Richtlinie unterstützt und umgesetzt. Aus dieser Initiative hervorgegangen ist 2017 die Integrierte Station Holsteinische Schweiz, eine Außenstelle des Landesamts für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR). Die Station arbeitet schwerpunktmäßig am Auenschutz in der Holsteinischen Schweiz und sie koordiniert als lokale Anlaufstelle Naturschutzarbeit. Die Hompage WOM

Die Homepage der Integrierten Station

Laudatio für die Seen der Holsteinischen Schweiz – Lebendige Seen des Jahres 2020

Seit knapp 135 Jahren, als am 20. Mai 1885 der Eutiner Kaufmann Johannes Janus am Kellersee in Krummsee, heute Teil von Malente, das Hotel Holsteinische Schweiz eröffnete, kennen wir diese wunderbare Region Ostholsteins und Plöns unter diesem wunderbar irreführenden Namen. Irreführend nicht nur, weil Janus’ früher Tourismus-Marketing-Hit von der Hybris kündet, die Hügel zwischen Lübecker Bucht und Kieler Förde, geformt von der letzten Eiszeit, mit den ziemlich genau 1.000 Mal älteren Bergen zwischen Thurgau und Tessin gleichzusetzen – sondern weil er ihren größten Schatz unerwähnt lässt.

Wer in die Holsteinische Schweiz reist und danach begeistert zu Hause erzählt, der erzählt wahrscheinlich nicht von der Wanderung auf den 168 Meter hohen Bungsberg, sondern vom Kanuwandern auf dem Selenter See. Oder vom Picknick am Dieksee. Und sehr wahrscheinlich davon, wie er die Sonne zwischen den Inseln des Plöner Sees versinken sah. Die Holsteinische Schweiz ist eine einzigartige Seenlandschaft. Und als solche zeichnen sie der Global Nature Fund und das Netzwerk Lebendige Seen Deutschland anlässlich des heutigen Weltwassertags mit dem Titel „Lebendige Seen des Jahres 2020“ aus. „Lebendiger See“, das klingt zunächst einmal nach Anerkennung, Lob und Zufriedenheit.

Und das mit Recht: Die über 200 Gewässer der Holsteinischen Seenplatte sind ökologisch intakt und bieten einer Vielzahl von Pflanzen- und Tierspezies eine Heimat. So beeindruckt der Suhrer See mit seinem klaren, nährstoffarmen Wasser, das noch in fünf Metern Tiefe seltene Laichkräuter, Armleuchteralgen und das Große Nixenkraut sehen lässt, das nur in wenigen Seen Schleswig-Holsteins vorkommt. Die großen Seen rund um Plön haben besondere europaweite Bedeutung für Wasservögel, die hier brüten, mausern und rasten. Graugans, Höckerschwan, Reiherente, Haubentaucher und Weißstorch, aber auch seltene Arten wie Seeadler, Eisvogel und Schwarzstorch fühlen sich in der Holsteinischen Schweiz wohl und sorgen für ein deutschlandweit besonderes Naturspektakel.

Nachdem er in den 90er Jahren bereits als ausgestorben galt, gibt der Fischotter sein Comeback zwischen Kiel und Lübeck: Mittlerweile hat der wendige Schwimmer beinahe ganz Schleswig-Holstein zurückerobert. Der ökologisch gute Allgemeinzustand der Region ist auch Zeugnis erfolgreicher Umweltschutzarbeit der letzten zehn Jahre. So unterstützt der Living Lakes-Partnerverein Wasser Otter Mensch unter anderem mit dem Bau von Querungshilfen die Wiederansiedelung des Fischotters, während er bei den Fischern für den Einsatz von ottersicheren Reusen wirbt. Naturschützer haben ehemalige Brutinseln wiederhergestellt und künstliche Brutflöße geschaffen, über die sich z.B. Flussseeschwalben als Nisthilfe freuen. Die Schwentine ist wieder durchgängig und teilweise mit Gewässerrandstreifen versehen, die gemäß der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie Nährstoffeinträge in die Seen verringern. Wesentliche Teile der Holsteinischen Schweiz sind als Natur- und Landschaftsschutzgebiete sowie als gleichnamiger Naturpark ausgewiesen.

Ein großer Teil gehört zudem dem europäischen Schutzgebietsnetz Natura 2000 an. Hier werden die Fauna-Flora-Habitatsrichtlinie (FFH) und die Vogelschutzrichtlinie der EU umgesetzt, teils in Eigenregie unterschiedlicher Akteure vor Ort. Generell hat umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit dazu beigetragen, Verständnis und Akzeptanz für die Naturschutzarbeit unserer Partner in der Region zu gewinnen. „Lebendiger See des Jahres 2020“, das ist eine Auszeichnung – zugleich soll es aber auch ein Ansporn sein. Der Titel deutet auf Geleistetes ebenso wie auf bestehende Herausforderungen. Denn die Seen sind hochsensible Ökosysteme und bedürfen einer intensiven Betreuung, um ihren guten Zustand zu erhalten bzw. weiter zu verbessern. Dass sich Menschen ihrer Schönheit erfreuen, ist verständlich – doch zugleich erzeugen Besiedlung, Landwirtschaft, Freizeitnutzung und Tourismus Druck auf die empfindliche Landschaft, dem es entgegenzuwirken gilt. Generell brauchen die Seen der Holsteinischen Schweiz funktionierende Kompromisse zwischen Schutz und Nutzung.

Ansätze für einen betont naturverträglichen Tourismus gibt es bereits. Umweltschutzevents, mit Überzeugung und Begeisterung veranstaltet, können dazu beitragen, das Engagement von Einheimischen wie Touristen zum Erhalt der Naturschönheit und -vielfalt der Seenlandschaft zu vertiefen. Gemeinsam mit unseren Partnern von Wasser Otter Mensch e.V. und der Integrierten Station Holsteinische Schweiz wollen wir im Netzwerk Lebendige Seen Deutschland die Umsetzung der europäischen Rahmenrichtlinien zum Habitat- und Gewässerschutz unterstützen, indem wir z.B. die Ausweisung neuer Schutzgebiete vorschlagen und mit den Menschen, für die die Seen der Holsteinischen Schweiz Urlaubsparadies, Arbeitsplatz und/oder Heimat bedeuten, tragfähige Vereinbarungen für gemeinsamen Naturschutz treffen.

Wasser Otter Mensch e.V., Integrierte Station Holsteinische Schweiz, Naturpark und Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz, AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz, Wasser- und Bodenverbände, die Ehrenamtler des Seenbeobachtungsprogramms sowie die vielen Ehrenamtler der Naturschutzverbände – ihnen ist es zu verdanken, dass sich die Seen dieser Region jene urtümliche Qualität bewahren konnten, die ein findiger Hotelier vor 135 Jahren mit seiner Namensschöpfung zum Ausdruck brachte. Mit der Wahl der Seen der Holsteinischen Schweiz zu den „Lebendigen Seen des Jahres 2020“ heben wir die überragende Leistung unserer Partner im Netzwerk Lebendige Seen Deutschland für den Schutz dieser Gewässer hervor. Wir bitten alle Akteure in der Seenlandschaft, diese Zukunft im Sinne ihrer Naturschätze mitzugestalten, und danken allen, die sich bereits heute für eine umweltverträgliche Entwicklung der Region einsetzen.

Unterzeichner: Udo Gattenlöhner Geschäftsführer Marion Hammerl Präsidentin