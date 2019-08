Plön / Fukushima : Großer Chor aus Fukushima ist in Plön zu Gast

Die Sänger und Musiker aus Japan sind mehrmals in der Region zu hören, auf dem Plöner Marktplatz und in zwei Kirchen.

von Alexander Steenbeck

07. August 2019, 17:04 Uhr

Plön | Mehr als 40 Sängerinnen und Sänger hat der Musikanten-Chor aus dem japanischen Fukushima, der von heute an bis zum 11. August in der Region Plön zu Gast ist und mehrfach auftritt. Die erste Aufführung hat das Ensemble morgen, am 9. August, um 11 Uhr bei der Marktmusik in der Plöner Nikolaikirche.

Es folgt Sonnabend, 10. August, um 19 Uhr ein Chorkonzert in der Kirche zu Lebrade gemeinsam mit Mitgliedern der Plöner Kantorei unter ihren Leitern Masanobu Korai und Henrich Schwerk.

Das Programm bilden Werke aus mehreren Epochen, darunter „Vier Gesänge“ op. 17 für Chor, zwei Hörner und Klavier und „3 Geistliche Chöre“ op. 37 von Johannes Brahms, außerdem Werke von Schumann und Pergolesi. Die beiden Chöre werden gemeinsam das traditionelle japanische Lied „Sakura“ („Kirschblüte“) singen, außerdem mehrere Stücke aus dem „Gloria“ von Antonio Vivaldi.

Am Sonntag, 11. August, werden die Gäste aus Fernost den Gottesdienst in der Kirche zu Schönberg mitgestalten. Der Eintritt zu allen Auftritten des Ensembles ist frei.

Der Musikanten-Chor Fukushima wurde im April 2013 gegründet und besteht ursprünglich aus zwei Chören: dem 2007 gegründeten Frauenkammerchor Fukushima und dem 2009 gegründeten Männerchor. Die Männer hatten im August 2013 bei einer Deutschlandreise Plön besucht.

Seit seiner Gründung gibt der Musikanten-Chor Fukushima zahlreiche Konzerte in Japan und im Ausland und oft mit Orchester. Der Chor verfügt über ein großes Repertoire aus verschiedenen musikalischen Stilrichtungen.