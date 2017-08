Große Vorfreude auf Eutiner Stadtfest

In vier Tagen beginnt Eutins Stadtfest-Wochenende – einer der Höhepunkte im Jahr für Besucher und Eutiner: Claudia Falk, die Eventmanagerin, die das neue Fest gemeinsam mit Ulfert Georgs veranstaltet, sprüht vor Freude. Die Rückmeldungen, die sie bisher auf das veröffentlichte Programm bekam, seien toll: „Die Menschen freuen sich, dass wir auch die Stadtbucht mit einbeziehen und sagen oft: ‚Das wird ja wie früher.‘“

Doch einen Vergleich mit früher strebt die Eventmanagerin, die sich mit Georgs um die Ausrichtung des neuen Eutiner Stadtfestes bewarb, nachdem der langjährige Veranstalter Helge Nickel sein Stadtfest-Aus zu Beginn des Jahres verkündet hatte, nicht an. Ihr Konzept ist ein anderes: „Ein Fest von Eutinern für alle“ lautete das Motto zu Beginn der knapp viermonatigen Vorbereitungszeit. Ging das auf? „Ich denke schon, zahlreiche Eutiner, Anwohner, Vereine und Geschäfte machen mit; viele kostenlose Familienaktionen werden am Schloss geboten und ohne die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer wäre all das so schön, wie wir es planen, gar nicht möglich“, betont Falk. Mehr als 100 Freiwillige packen mit an – helfen auch Besuchern bei Fragen und Problemen unter anderem in drei Info-Ständen im Fest-Bereich weiter.

150 Flohmarkt- und Trödelstände sowie zahlreiche Kunsthandwerker warten allein am Sonnabend auf Schnäppchenjäger im gesamten Innenstadtgebiet. Am Sonntag sind noch Standflächen frei, die Falk nun für 10 Euro pro laufendem Meter anbietet. „Der Wechsel macht es auch für die Eutiner an beiden Tagen spannend“, sagt Falk. Neben zahlreichen kostenlosen Angeboten im sogenannten Familienbereich, der zwischen Schloss und Schlossterrassen liegt, gibt es Mitmachaktionen und Kleinkunst im gesamten Stadtgebiet. So ist etwa der Zauberer „Trick-Nic“ unterwegs, der ebenso für Unterhaltung sorgt wie das „Kuriose Kabinett“. Das Musikangebot auf den beiden Bühnen am Marktplatz und auf der Wiese zwischen den Büchereien und dem Ostholstein-Museum reicht vom einheimischen Shanty-Chor über bekannte Bands wie „Iske“ und „Timmerhorst“ bis hin zu lateinamerikanischen Rhythmen mit der Salsa-Band Chacán am Samstagabend. Außerdem sorgen Straßenmusiker für Stimmung beim Flanieren und Stöbern.

Die Sicherheit ist auch beim Eutiner Stadtfest ein Thema. „Wir haben mehr Ordner, als vorgeschrieben sind“, sagt Falk. Außerdem werden große Wassertanks als Barrikaden zusätzlich zu den sonstigen Straßensperren aufgestellt. Mehr zum Stadtfest auf Seite 3



von Constanze Emde

erstellt am 15.Aug.2017 | 00:53 Uhr