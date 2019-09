Eutin : Große Pläne mit der Wohnanlage Wilhelmshöhe

Betreiberunternehmen Convivo Parks GmbH stellt sich erstmals der Öffentlichkeit vor.

Avatar_shz von shz.de

29. September 2019, 13:43 Uhr

Eutin | Sorglos wohnen im Alter. Mehrere Millionen Euro sollen investiert werden, damit diese Wunschvorstellung vieler Senioren in der ehemaligen Wohnanlage Wilhelmshöhe in Eutin in Erfüllung geht. Nach der Betriebsübernahme im Juli (der OHA berichtete) hat sich das Betreiberunternehmen Convivo Parks GmbH jetzt erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Bei einem Spätsommerfest mit Rahmenprogramm inklusive Blasmusik führte die Pflegedienst- und Einrichtungsleiterin Claudia Hagelstein einige Interessierte durch verschiedene Musterwohnungen. Wann jedoch neue Bewohner ihren Altersruhesitz im „Convivo-Park am Kellersee“ beziehen können, das werde noch etwas dauern. „Wir haben im Moment einen Mietstopp. Zunächst sollen alle leerstehenden Wohnungen von Grund auf saniert werden. Küchen, Bäder, Fußböden – alles wird erneuert. Mit dem Haupthaus sind wir schätzungsweise im März nächsten Jahres fertig. Die Hang- und Reihenhäuser kommen ebenfalls an die Reihe. Unsere Handwerker sind fleißig und arbeiten Tag und Nacht“, sagte Hagelstein bei einem Rundgang durchs Gebäude. Das Schwimmbad sei bald wieder nutzbar und werde auch von der Volkshochschule für Wassergymnastik gerne in Anspruch genommen. Der Saunabereich stehe vor einer Reaktivierung. Es sei geplant, wieder ein kleines Ladengeschäft einzurichten und Physiotherapie im Haus anzubieten, ebenso wie einen Friseur und eine Fußpflege. Im Restaurant könne zukünftig auch Frühstück, Mittag und Abendessen aufgetischt werden. Über mehrere Entwicklungsschritte solle das Convivo-Park-Konzept umgesetzt werden. Umfangreiche Sanierungsarbeiten seien dafür allerdings noch vonnöten. Das gelte ebenso für die Räumlichkeiten, die zur Zeit von Polizeischülern bewohnt würden und schrittweise ab 2020 wieder für die ursprüngliche Nutzung zur Verfügung stünden.

„Wir planen zudem langfristig die Einrichtung einer Tagespflege und wollen Verhinderungspflege mit einem eigenen Pflegedienst leisten“, erklärte Gebietsleiter Christof Cieluch-Eck. Händeringend würden daher Pflegekräfte und eine stellvertretende Pflegediensleitung gesucht. 17 Mitarbeiter seien übernommen worden, drei inzwischen neu eingestellt. Zur Zeit würden 70 Bewohner im Convivo Park leben. Anders als bei den vorherigen Betreibern soll ein Servicepaket künftig individuell eingekauft werden können, beispielsweise für Wäsche- oder Menüservice.

Hagelstein ist der unstete Werdegang der früheren Seniorenresidenz bekannt: „Ich kenne die Wilhelmhöhe schon seit 25 Jahren. Wir wollen sie mit unseren Angeboten neu beleben und den Bewohnern nicht nur Service-Sicherheit geben, sondern nach sechs unruhigen Jahren endlich wieder Ruhe ins Haus bringen.“

Viele Teilnehmer des Rundganges zeigten sich beeindruckt von den hell und freundlich eingerichteten Wohnbeispielen. Einige zeigten Interesse. „Wir habe lange Wartelisten“, sagte Hagelstein. Zu den Kosten für das sorglose Wohnen konnte sie allerdings noch keine Angaben machen.