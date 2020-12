gemeinde Süsel : Großbrand überforderte Wasserversorgung, Löschteiche kosten Geld

Die Gemeindevertretung will bei einem Baugebiet in Bujendorf den Bau eines Löschteiches prüfen.

von Achim Krauskopf

11. Dezember 2020, 19:32 Uhr

Süsel/Bujendorf | Die Frage der Löschwasserversorgung hat in der Gemeinde Süsel eine bislang unbekannte Bedeutung gewonnen: In der Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag im TSV-Heim wurde ausführlich besprochen, welche Folgen es hat, dass die Kapazität der Trinkwasserleitungen offenbar bei Großbränden nicht reicht. Die Kosten für Löschteiche dürften aber nicht die Gemeindekasse belasten, forderte Albrecht Dudy (SPD). Diese Forderung wurde sofort bei der Verabschiedung des Bebauungsplanes 42 berücksichtigt, mit dem ein vier Hektar großes Baugebiet zwischen dem Ortsrand von Bujendorf und dem Anschottredder geschaffen werden soll.

Bei der Freigabe von 13.000 Euro für die Ausbaggerung des Löschteiches in Röbel hatte Bürgermeister Adrianus Boonekamp (CDU) berichtet, dass ein sinkender Grundwasserspiegel für viele Löschteiche im Land zum Problem werde. In Röbel sei der Teich entschlammt worden, die Kuhle sei aber zu flach. Damit er mehr Wasser halten könne, solle der Teich noch vertieft werden, wofür die 13.000 Euro sind.

Bevor die Vertretung diesen Posten einmütig genehmigte, warf Albrecht Dudy die Frage auf, wozu Löschteiche überhaupt gebraucht würden, wenn es doch eine Wasserversorgung und Hydranten gebe. Darauf berichtete Boonekamp: „Bei einem Großbrand in Bujendorf haben wir erlebt, dass der ZVO das Wasser für die Feuerwehren abgestellt hat, weil durch die Löscharbeiten die Kliniken und andere Einrichtungen in Neustadt kein Wasser mehr bekamen.“ Bei Großbränden sei folglich ein zusätzliches Wasserreservoir notwendig. Es sei auch sinnvoll, dass kein wertvolles Trinkwasser für Löscharbeiten vergeudet werde, fügte Boonekamp hinzu. Beim nächtlichen Brand in einer Fahrzeugwerkstatt am 10. Januar 2918 in Bujendorf war übrigens eine lange Löschwasserleitung zum Redingsdorfer See verlegt worden.

Wenn die Wasserversorgung nicht reiche, so folgerte Dudy, dann dürften aber die Kosten für die Löschteiche nicht auf die Allgemeinheit umgelegt werden, sondern sollten von jeweils betroffenen Hausbesitzern aufgebracht werden. Dieser Maxime folgend wurde bei der Verabschiedung des B-Planes 42 die Bemerkung eingefügt, dass bei der Erschließung des Baugebietes auch über die Anlage eines Löschteiches nachgedacht werden sollte. Dessen Kosten würden dann über den Verkauf der etwa 25 geplanten Grundstücke mit finanziert.

21 Punkte hatte die Tagesordnung, die weitgehend zügig bearbeitet wurden. Die Beratung des Haushaltsplanes 2021 war in den Januar 2021 verschoben worden, ebenso eine Entscheidung zum Bau einer neuen Kita in Bujendorf, bei der neue Kostenschätzungen die Planungen gebremst hatten.