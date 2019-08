Seepark Eutin : „Gröön Lüüd“ setzen sich für Blühwiese im Seepark ein

Für die Grünfläche zwischen Ruderverein und Strand empfehlen die Ehrenamtler Wiesenblumen und ein Insektenhotel.

von Juliane Kahlke

20. August 2019, 17:24 Uhr

Eutin | Die Blumenbeete im Eutiner Seepark nennt Margit Maul „Waldgärten grün-gelb“. Die Garten- und Landschaftsarchitektin aus Timmendorfer Strand hatte sich mit den „Gröön Lüüd“ zum Ortstermin verabredet. Die ehrenamtlichen Beetbetreuer wollten mit der Fachfrau ihre Idee einer Blühwiese im Seepark besprechen und ergriffen die Gelegenheit, sich einem kleinen Auffrischungskurs bei der Gartenarchitektin zu unterziehen. Die Gröön Lüüd pflegen einen Teil der Beete im Seepark seit der Landesgartenschau 2016. Derzeit sind es 14 Blumenfelder, die die Frauen und Männer mit den grünen Daumen betreuen.

„Ja, der Wurmfarn und die Christrose bleiben im Winter stehen“, sagt Margit Maul auf die Frage einer Ehrenamtlichen, was nach der Blüte entfernt und was im Beet belassen werden müsse. Vom dunkelblättrigen Purpurglöckchen sei der vertrocknete Blütenstängel zu entfernen. Beinwell und Seifenkraut müssen zum Winter raus.

Mit dabei sind an diesem Tag fünf Gärtner des städtischen Bauhofs, die ihre Erfahrung einbringen. Der gelbe Lerchensporn habe sich nicht gut gehalten. Die jungen Pflanzen müssten stets umgepflanzt werden, möglicherweise erschwere Überzüchtung die selbstständige Ausbreitung der Pflanze, sagt jemand von ihnen.

In Sichtweite ist die Wiese zwischen dem Ruderverein und dem Strand, die der Verein Gröön Lüüd gerne blühend sehen will. Die Stadt leite gerade alles Nötige in die Wege, sagt Vorsitzende Hinnerk Tietjen. Wer den Gröön Lüüd helfen möchte, erreicht den Vorsitzenden mit Telefon 04521/78489 (AB) oder 0171/5529814.