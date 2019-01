Ostholstein : Grömitz: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Die Bewohner der Wohnung hatten Glück in Unglück: Sie waren zur Zeit des Brandes nicht zu Hause.

von Arne Jappe/Digitalfotografie Nyfeler

06. Januar 2019, 19:32 Uhr

Grömitz | Am späten Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr ist es in Grömitz (Ostholstein) in der Neustädter Straße zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand gekommen. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich alle in Sicherheit bringen, die Mieter der Brandwohnung waren nicht zu Hause. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

Als die ersten Einsatzkräfte in der Neustädter Straße eintrafen, schlugen bereits Flammen und Qualm aus der Wohnung. Auch die Fenster waren schon durch die starke Hitze geplatzt. „Wir leiteten sofort Löschmaßnahmen in der Brandwohnung ein und konnten so das Feuer schnell löschen.“, sagte Einsatzleiter Björn Sachau von der Feuerwehr. Mit einer Wärmebildkamera untersuchten die Einsatzkräfte die Wohnung auf weiterer Brandnester. Auch die Fassade wurde von außen mit der Unterstützung der Drehleiter geöffnet. Nach kurzer Zeit hieß es dann „Feuer aus“. Die Wohnung ist nun erstmal nicht mehr bewohnbar.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von 75 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei sperrte die Neustädter Straße für die Dauer des Einsatzes. Die Kripo ermittelt nun die Brandursache. Über die Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.

