Griffiths und Pfund dirigieren bei Festspielen – Siberski verlässt „Kaphil“

von Constanze Emde

23. Oktober 2018, 11:25 Uhr

Der Chefdirigent der Kammerphilharmonie Lübeck („Kaphil“), Leo Siberski (Foto), erklärte gestern überraschend, dass er den Posten mit sofortiger Wirkung abgebe. „Vor allem Terminschwierigkeiten“ gab Siberski als Grund an, da er gerade seinen Vertrag als Generalmusikdirektor am Theater Plauen-Zwickau verlängert habe. „Die Arbeit, die ich hier in Sachsen begonnen habe, verlangt zurzeit meine kontinuierliche Präsenz. Ich hatte bei der Gründung vor drei Jahren die große Hoffnung, dass wir mit der „Kaphil“ die Musikszene Schleswig-Holsteins nachhaltig mit innovativen Konzepten und modernen Formaten bereichern könnten. Dies auch nicht zuletzt bei den Eutiner Festspielen. So

ist dieser Schritt doppelt schmerzhaft“, sagte Siberski. Für „Kaphil“ werde es auf jeden Fall einen Nachfolger geben, so Leo Siberski.

Die Eutiner Festspiele bedauern diese Entscheidung, äußerten aber zeitgleich Verständnis für diesen Schritt. Zugleich betonte Geschäftsführer Falk Herzog in einer Stellungnahme, dass sich für die Festspiele an der guten Zusammenarbeit mit der Kammerphilharmonie Lübeck nichts ändern werde.

Das Orchester werde 2019 unter Leitung von Romely Pfund (Foto re.) und Hilary Griffiths (Foto unten) die Aufführungen von „Kiss me, Kate“ und „Ein Maskenball“ begleiten. Herzog: „Wir freuen uns, dass wir für das Cole-Porter-Musical wieder auf das schon bei ‚My Fair Lady‘ sehr erfolgreiche Zusammenspiel von Regisseur Hardy Rudolz und Dirigentin Romely Pfund bauen können. Und für den ‚Maskenball‘ stehen uns mit Dominique Caron und Hilary Griffiths zwei Künstler zur Verfügung, deren großartige Leistungen für die Festspiele unbestreitbar sind.“

Diese Besetzung der Leitungspositionen für die Inszenierungen der kommenden Spielzeit sprechen aus Sicht der Festspiele für eine Fortsetzung des musikalischen Qualitätsweges, an dem Leo Siberski seit 2016 in Eutin mitgewirkt habe. „Wir sind Siberski dankbar für seine erfolgreiche Arbeit mit der Kammerphilharmonie bei den Festspielen. Mit seiner musikalischen Kompetenz, seinem Mut zu innovativen Ansätzen und seinem großen persönlichen Engagement hat Leo Siberski in den drei vergangenen Spielzeiten als Gastdirigent maßgeblich die Entwicklung der Eutiner Festspiele mit geprägt“, betonte Falk Herzog. Eines seiner innovativsten Projekte in Eutin war das Cross-over-Projekt zur „Wolfsschlucht“ im vergangenen Jahr.