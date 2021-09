Fussball-Kreisklasse B : Griebeler SV trifft das Tordes SC Kalübbe nicht

Fußball-Kreisklasse B: Griebeler verlieren auswärts o:3(0:2).

28. September 2021, 16:29 Uhr

Kalübbe | Der Griebeler SV verlor in der B-Klasse gegen den SC Kalübbe mit 0:3(0:2) Toren.

Martin Bärwolf erzielte früh das 1:0 für die Gastgeber (3.). Patrick Senz erhöhte auf 2:0 (25.). Die Gäste aus Vinzier hatten durchaus Chancen, den Rückstand wieder aufzuholen. Marcel Kramp scheiterte mehrmals freistehend vor dem Kalübber Torhüter.

Auch nach dem Seitenwechsel verpasste es der Griebeler SV, die Möglichkeiten in Tore umzuwandeln. Phillip Riedel traf kurz vor dem Abpfiff zum 3:0.

„Insgesamt muss man sagen, dass wir in diesem Spiel als auch über die Saison gesehen, einfach zu viele Chancen vergeben. So ist es schwer, solche Spitzenspiele nicht zu verlieren. Kalübbe hat uns in Sachen Effizienz gezeigt, wie man es machen muss“, sagte der Griebeler Spielertrainer Johannes Schütt.