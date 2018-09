Griebel und Pönitz II teilen sich die Punkte

von shz.de

18. September 2018, 14:43 Uhr

Der Griebeler SV trennte sich in der B-Klasse 2:2(1:0)-Unentschieden gegen die Sportvereinigung Pönitz II. Die Gäste legten forsch los und setzten Griebel unter Druck. Trotz vieler Ballgewinne im Mittelfeld vermochte Pönitz sich jedoch keine zwingenden Chancen herauszuarbeiten. Gegen Ende der ersten Hälfte schoss etwas überraschend der Griebeler Daniel Siemers das 1:0 (41.). In der zweiten Halbzeit spielte sich viel im Mittelfeld ab. Nach einem Abwehrfehler lief Möller allein auf das Griebeler Tor zu und vollendete zum 1:1 (52.). In der 69. Minute schlug der Pönitzer Maurice Hoeft einen Ball weit aus der eigenen Hälfte in Richtung Griebeler Tor. Der Ball setzte auf, übersprang den Griebeler Keeper und landete im Tor zum 1:2. Griebel drängte auf den Ausgleich, erneut traf Daniel Siemers zum 2:2 (88.). „Über die gesamte Spielzeit gesehen, geht das Unentschieden voll in Ordnung,“ , sagte der Griebeler Spielertrainer Johannes Schütt.