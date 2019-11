Kreisbibliothek Eutin : Gregs Tagebuch: Workshop mit Esther Dörrhöfer

Viertklässler aus Hutzfeld gestalteten erste Tagebuchseiten in der Kreisbibliothek Eutin. Der Freundeskreis hatte dazu eingeladen.

04. November 2019, 16:35 Uhr

Eutin/Hutzfeld | Lesen, Zuhören und Denken, Schreiben und Malen, all das mussten die Kinder tun, die gestern ihre ersten Tagebuchseiten füllten. Unter Anleitung von Esther Dörrhöfer dachten die Neun- oder Zehnjährigen über ihre schönsten Tage nach, die sie dann Zeile für Zeile aufschrieben.

Miley gefiel alles am Montagvormittag. Auch für Finn war das Schreiben und Malen zwar nichts Neues. Aber in der Kombination wie an diesem Montag hatte der Neunjährige seine Gedanken und inneren Bilder auch noch nicht zu Papier gebracht, wie er sagte.

Die über 20 Jungen und Mädchen hatten um 9 Uhr auf der Matte der Kreisbibliothek gestanden. Die hat montags üblicherweise Ruhetag, öffnet für solche Aktionen aber durchaus ihre Räume. Drei Stunden lang machten sie sich nicht nur über ihre schönsten Tage Gedanken. Sondern sie überlegten auch, was zum Gründen eines Sportvereins nötig ist oder was andere über sie wissen sollten, wenn sie mal nicht selbst für sich sprechen könnten.

Die Idee zu diesem Workshop stammt von Esther Dörrhöfer, die bei Ute Griep und Claudia Mohns vom Förderkreis der Kreisbibliothek offene Ohren fand. Für Esther Dörrhöfer war es der zweite Tagebuch-Workshop, für die Hutzfelder Schüler und Schülerinnen der erste dieser Art.

Die Figur Greg – ein Junge, der selbst Tagebuch schreibt, weil er davon ausgeht, eines Tages berühmt zu werden, diente den Kindern als Anleitung für den eigenen Tagebucheinstieg. „Gregs Tagebuch“ stammt von Autor Jeff Kinney. Heute, am 5. November erscheint mit „Voll daneben“ Folge 14 der Kinderbuchreihe.

„Greg ist so lustig, dass man ihn gut als Einsteigerbuch nehmen kann“, sagte Esther Dörrhöfer. Die angehende Lese- und Literaturpädagogin erklärte auch, warum. Die Kombination von Wörtern und Bildern erleichtere den Einstieg ins Lesen, sei für die Kinder aber ebenso anspruchsvoll, wie der reine Leseprozess, bei dem ausschließlich Wörter verstanden und sinnvoll verbunden werden. Zudem sei es eine gute Rechtschreibübung.

Lehrerin Eva von Lucke kann dem Ortswechsel viel abgewinnen. „Hier ist die Motivation noch eine andere als in der Schule.“ Das Angebot in der Kreisbibliothek wahrzunehmen, rege zum Lesen an. Die gemeinsame Busfahrt und der komplexe Zeitraum täten ihr Übriges. So ganz nebenbei und von sich aus haben die Kinder die „Gregs Tagebuch“ bis dahin nicht kannten, noch vor dem Workshop einige der Bücher zur Hand genommen. Und wer die Bücherei noch nie besucht hatte, der machte am Montag seinen ersten Schritt zum Ort des Wissens und der Begegnung.

Ute Griep und Claudia Mohns vom Förderkreis der Kreisbibliothek Eutin waren ebenfalls gekommen. Nach Aussage von Ute Griep finanziert die Stadt Eutin den Workshop mit etwa 400 Euro aus dem Säckel der Kulturförderung.