15 Jahre gesucht : Grebiner Wasserleck nach 15 Jahren gefunden?

10. Dezember 2020, 12:53 Uhr

Grebin | Es war kurz vor halb zehn Uhr am Donnerstag, 10. Dezember, als Carlos Marques, Bezirksleiter von Holsteiner Wasser, seinen Leuten die Order gab: „Wasser marsch“. Minuten später sah man einen dünnen, aber starken Wasserstrahl aus der freigelegten Muffe schießen, und unter dem Wasserrohr bildete sich eine Pfütze.

Zumindest ein Wasserleck war gefunden. Vielleicht sogar das Leck in der Grebiner Wasserversorgung, das der Gemeinde seit 15 Jahren große Sorgen bereitet.

14.000 Kubikmeter Wasser versickerten

Jährlich versickerten rund 14.000 Kubikmeter Trinkwasser. Für die Gemeindekasse überstiegen deshalb, so Bürgermeister Karl Schuch, die Ausgaben die Einnahmen um fast 22.000 Euro. Dabei verringerte sich sogar der Verbrauch im Ort leicht, wie der Bürgermeister in einer Gemeinderatssitzung mitteilte.

Eine Überprüfung der Zähler brachte nichts. Nach einer Druckprüfung im Juli vergangenen Jahres stand zumindest fest, dass das Leck irgendwo in der Hauptleitung zwischen Behl und Grebin sein muss.

Doch alle weiteren Prüfungen brachten keine Ergebnisse. Zuletzt entschied man sich deshalb jetzt, mehrere neue Schieber in die Hauptleitung einzubauen und kurzfristig das Wasser für den Ort abzusperren, um zu sehen, ob es dennoch einen Verlust gibt. Und den gab es.

Gemeindearbeiter entdeckte eine feuchte Stelle

Ein Zufall führte nun, so sagte der Bürgermeister dem Ostholsteiner Anzeiger, die Gemeinde auf die richtige Spur. Ein Gemeindearbeiter entdeckte zufällig in Höhe des Parkplatzes 300 Meter vor dem Ortsschild Grebin auf der Bankette eine nasse Stelle, während alles drumherum trocken war. Er hielt an, scharte mal im Boden und schlug dann Alarm. Schließlich wusste er von bislang vergeblichen Suche nach dem Leck, zumal dort in der Nähe erst kürzlich ein Schieber eingebaut worden war.

Donnerstagmorgen rückte dann ein Team von Holsteiner Wasser an und und begann mit Hilfe der Gemeindearbeiter und einem Bagger zu graben. Dabei legten vorsichtig das Hauptwasserrohr frei. An einer Muffe, die zwei PVC-Rohre verband, fand sich nach sorgfältiger Säuberung das Leck: Nach dem Aufdrehen des nahen Schiebers schoss ein feiner, aber steter Wasserstrahl von gut 30 bis 40 Zentimetern aus der Unterseite der Muffe. Jubel kam bei den Beteiligten nicht auf, zumindest aber Erleichterung, möglicherweise das große Leck gefunden zu haben.

Die Muffe wurde erst einmal abgedichtet, damit die Grebin wieder Wasser bekommen. „Eventuell müssen wir einen Sachverständigen einschalten“, sagt Bürgermeister Karl Schuch. Denn wer das Rohr wann verlegt und die Muffe eingebaut hat, weiß derzeit niemand. Die Leitung jedenfalls gehört der Gemeinde. In der nächsten monatlichen Verbrauchsmeldung von Holsteiner Wasser wird die Gemeinde zumindest wissen, ob der Verbrauch sich dann deutlich verringert hat – sprich das Leck gefunden wurde. „Sonst müssen wir eben weiter suchen“, gibt sich Bürgermeister Schuch zuversichtlich. Wenn alles nun dicht sei, sei das „der wohl glücklichste Moment meiner bisher kurzen Amtszeit.“