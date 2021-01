Grebiner begehren gegen den Bau des Funkmastes auf

Ein Standort ist gefunden, doch nun setzen sich die Einwohner zur Wehr / Termin für Bürgerentscheid am 11. April

18. Januar 2021, 17:51 Uhr

Grebin | Funkmast ja oder nein? Seit fast zwei Jahren herrscht Streit im Dorf, ob dort – wo genau auch immer – ein Mobilfunkmast aufgestellt werden soll. Immer wieder wird ein neues Kapitel zu diesem scheinbar endlosen Thema aufgeschlagen. Das jüngste: Das Amt Großer Plöner See weiß von einem Antrag auf ein Bürgerbegehren, mit dem die Errichtung des Mastes verhindert werden soll, nachdem sich die Gemeindevertretung im Dezember 2020 auf einen Standort geeinigt hatte.

Am Anfang ging es um das Für und Wider eines solchen Mastes. In ersten hitzig geführten Diskussionen befürchteten einige Einwohner, dass sie durch die Strahlungen des Mastes „gegrillt“ werden könnten. Immer wieder wurden Standorte erörtert. Übrig blieben letztlich zwei Orte in Sportplatznähe.

In einer Einwohnerversammlung stellten sich Vertreter der Funkmast-Firma den Fragen der Bürger. Im Dezember einigte sich die Vertretung auf einen Platz, der nach Rücksprache mit dem Eigentümer noch einmal gut 20 Meter weiter nach Nordost an den Rand eines Knicks verschoben wurde.

Zwischenzeitlich drohten Gegner immer wieder mit der Gründung einer Bürgerinitiative und einer möglichen Klage. Und weil sich die Gemeindevertretung im Dezember mit sieben zu drei Stimmen für einen Standort entschied, machen die Gegner nun offensichtlich wirklich ernst.

Nach Informationen des Amts Großer Plöner See haben sie ein Bürgerbegehren bei der Kommunalaufsicht des Kreises Plön beantragt. Wer und mit wie vielen Unterschriften, lässt das Amt offen. Notwendig sind nach den gesetzlichen Vorgaben 81 Stimmen der Bürger.

Das Bürgerbegehren fordert, die gefassten Beschlüsse zum Funkmast aufzuheben „mit der Folge, dass die Gemeinde zunächst kein gemeindeeigenes Grundstück für die Errichtung eines Mobilfunkmastes zur Verfügung stellt und statt dessen eine – durch einen öffentlich bestellten Sachverständigen zu erstellende – gutachterliche Standortanalyse beauftragt“, wie es in der Erläuterung wörtlich heißt. Das Schreiben liegt unserer Zeitung vor.

„Es ist zu erwarten, dass die erforderliche Zahl von Unterschriften für die Durchführung eines Bürgerbegehrens erreicht wurde“, heißt es in dem Schreiben des Amtes weiter. Konkrete Zahlen werden nicht genannt.

Das Bürgerbegehren sei damit innerhalb von drei Monaten auszurichten. Gleichzeitig dürfe die Gemeinde in dieser Angelegenheit keine Entscheidungen mehr treffen. „Die Gemeindevertretung könnte nur und in Abstimmung mit den Initiatoren des Bürgerentscheids beschließen, dass die im Bürgerentscheid zur Abstimmung stehenden Punkte umgesetzt werden.“

In der für morgen angesetzten Gemeindevertretung sollen die Initiatoren ihren Antrag begründen. Obwohl dies alles noch nicht erfolgt ist, hat das Amt schon einen Termin für den Bürgerentscheid festgesetzt: 11. April 2021.

Nach Recherchen des OHA tauchen drei Namen im Zusammenhang mit der Bürgerinitiative aus dem Ort auf: Berit Hansen, Inken Kayser und Gunnar Voß. Sie sehen sich als Teil des im Internet werbenden „Dialog-im-Wandel“, der unter einer Adresse in Malente eingetragen ist. Wörtlich heißt es in der Begründung des Antrags, „dass das jetzige Bauvorhaben gestoppt wird“. Gleichzeitig soll die Gemeinde für das geforderte Gutachten zur Verträglichkeit zwischen 5000 und 7000 Euro bewilligen.

„Perspektivisch wünschen wir uns, dass die Gemeinde Grebin mit anderen betroffenen Dörfern und Gemeinden eine attraktive Modellregion für strahlungsarmen Mobilfunk bildet.“

Aus Gemeindesicht wollen die Gegner wohl den Bau auf einem gemeindeeigenen Grundstück verhindern. Der Bauherr kann dies allerdings jederzeit mit einem privaten Grundeigentümer realisieren, sagte Bürgermeister Karl Schuch jüngst in der Gemeindevertretung.