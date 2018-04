Gotteshaus wird zum Archiv

Der Kirchenkreis Ostholstein übernimmt die Friedenskirche in Eutin-Neudorf / Umbau startet nicht vor 2019

von Alexander Steenbeck

27. April 2018, 16:52 Uhr

Rund 3000 Gemeindeglieder haben bald einen Predigtort weniger: Die Friedenskirche in Neudorf soll zum zentralen Archiv des Kirchenkreises Ostholstein werden. Das hat der Kirchengemeinderat der evangelisch-lutherischen Gemeinde Eutin am Mittwochabend mit breiter Mehrheit entschieden. Gestern gingen die Beteiligten mit der Nachricht an die Öffentlichkeit; am Abend wurden die Gemeindeglieder über den Entschluss informiert.

„Das haben wir uns nicht leicht gemacht. Die Entscheidung fiel mit Bauschmerzen“, sagte Pastorin Maren Löffelmacher (kl. Foto) gestern. „Einen Kirchort zu verlieren, ist immer schmerzhaft. Doch wir haben das Für und Wider in einem langen Prozess gründlich und offen beraten.“ Seit eineinhalb Jahren wurde bereits mit dem Gedanken gespielt, das denkmalgeschützte Gotteshaus umzunutzen. Eine langfristige Perspektive als Kirchstandort habe es jedoch nicht gegeben. „Es ist schwer, natürlich, vor allem für die Neudorfer“, ergänzte Susanne Kasten (kl. Foto), stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderates.

Ziel sei es, die Gemeinde zukunftsfähig zu machen, sagte Löffelmacher. Denn die Kosten für den Unterhalt der Gebäude solle nicht höher sein als der fürs Personal. Als Beispiel nannte Löffelmacher die Kosten der Sanierung der St.-Michaelis-Kirche in Höhe von 1,5 Millionen Euro, denen ein jährliches Personalkostenbudget in Höhe von rund 300 000 Euro gegenüber stehe. Und angesichts von vielen in die Jahre gekommenen Bauten – die Gemeinde hat drei Kita- und vier Gemeindehäuser, drei Kirchen, eine Kapelle, vier Pastorate und ein Wohnhaus zu unterhalten – müsse jetzt ein „Konzept der Konzentrierung“ zum Tragen kommen, sagte Propst Peter Barz (kl. Foto) gestern. Schließlich seien die Menschen heute anders aufgestellt als noch in den 70er Jahren. Barz habe Verständnis für die Trauer und auch die Wut, die mit einer solchen Entscheidung einhergehe. Er verwies zugleich darauf, dass derzeit alle Kirchenkreise und Gemeinden der Nordkirche ihren Gebäudebestand auf den Prüfstand stellten. Und Eutin ist kein Einzelfall. Nach Recherchen von Thomas Frings, Münsteraner Pfarrer und Autor des Buches „Gestaltete Umbrüche“, wurden bislang drei Prozent der Kirchen in Deutschland geschlossen. Dieser Anteil könne noch auf bis zu zehn Prozent anwachsen.

Der Kirchenkreis betont wiederum, dass die Friedenskirche weiterhin in kirchlicher Nutzung bleibt. Das Gemeindehaus und das Pastorat in Neudorf bleiben indes von diesen Plänen unberührt. Auch ist geplant, die Stelle von Pastor Thomas Waack, der zum 1. Juli nach Malente wechselt (wir berichteten), neu zu besetzen, sagte Barz.

Der Kirchenkreis Ostholstein war Anfang vergangenen Jahres an die Kirchengemeinde mit der Idee herangetreten, die Friedenskirche an den Kirchenkreis abzutreten, um dort das zentrale Archiv unterzubringen. Denn der Kirchenkreis ist durch das Kirchenkreisverwaltungsgesetz der Nordkirche vom November 2016 verpflichtet, den überwiegenden Teil der archivpflegerischen Aufgaben der Kirchengemeinden zu übernehmen.

Doch im Kirchenkreis erfülle kein anderes zur Verfügung stehendes Gebäude die Voraussetzungen, ein Archiv zu beherbergen, so Barz. Sowohl der große Kapellenraum als auch die Vielzahl der Nebenräumlichkeiten ließen die Friedenskirche als idealen Ort für das Archiv erscheinen. Zumal das bislang bestehende Archiv der Propstei Eutin in Gleschendorf inzwischen überfüllt ist und nicht mehr die sicherheitstechnischen und klimatischen Voraussetzungen für eine langfristige Unterbringung aller Unterlagen – darunter zum Beispiel auch die Kirchenbücher, in denen Geburts-, Heirats- und Sterbedaten verzeichnet werden – erfüllt.

Bis zur Übertragung an den Kirchenkreis werde noch ein Dreivierteljahr vergehen, so Barz. Außerdem müsse noch die Kirchenkreissynode auf einer ihrer nächsten Sitzungen die weiteren Schritte zum Umbau der Friedenskirche einleiten, sprich Geld für Sanierung und Umbau der Kirche bereitstellen. Mit dem Beginn eines Umbaus sei nicht vor 2019 zu rechnen. Nach Fertigstellung soll ein Klimaraum mit drei Meter hohen Rollregalen, eine Werkstatt sowie Technik- und Sänitärräume eingebaut sein.

Bis dahin sei genügend Zeit, von der Friedenskirche „vernünftig Abschied nehmen zu können“, sagte Barz.