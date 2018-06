Gottesdienst „goes Jazz“

von Achim Krauskopf

18. Juni 2018, 16:30 Uhr

Angeregt durch die „Jazz-Baltica“ findet auf Initiative von Propst Peter Barz am Sonntag, 24. Juni, um 10 Uhr ein Jazz-Gottesdienst in der Waldkirche statt. Das Vokalprojekt der Waldkirche wird gemeinsam mit dem Jazztrio Dave Schiavone (Saxophon und Flöte), Patrick Farrant (Gitarre) und Florian Galow (Bass) singen, unter der Leitung von Jan Weinhold (Klavier) erklingen die Little Jazz Mass von Bob Chilcott und Jazz-Standards. Propst Peter Barz wird predigen, Pastor Prof. Thomas Vogel die Liturgie gestalten und das Jazz-Trio Stücke spielen.