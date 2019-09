Eutin / Timmendorfer Strand : Golfturniere helfen sozialen Einrichtungen

Von Sportturneiren profitieren Einrichtungen wie Tafel und Palliativstationen.

von Achim Krauskopf

24. September 2019, 11:23 Uhr

Eutin | Es ist fast Routine. Eine Regelmäßigkeit, über die sich die Verantwortlichen des Sankt-Elisabeth-Krankenhauses und der Eutiner Tafel besonders freuen: Seit einigen Jahren profitieren beide Eutiner Einrichtungen von Golfturnieren.

Vergangene Woche nahmen Ingeborg Schläfke von der Tafel und Dr. Stephan Flader, ärztlicher Leiter der Palliativstation des Elisabeth-Krankenhauses, jeweils einen Scheck über 1050 Euro entgegen. Das Geld kam kürzlich beim 12. Golf-Turnier in Timmendorfer Strand zusammen, das von Ralf und Rita Thiersch aus Eutin für die Firma Hörgeräte-Kersten organisiert worden war, wobei Ralf Thiersch vor drei Jahren nach langjähriger Tätigkeit bei Kersten in den Ruhestand gegangen ist.

Die Entscheidung, seit vier Jahren die Palliativstation in Eutin zu unterstützen, hängt mit einer Frau zusammen, die wie das Ehepaar Thiersch dem Golfclub Timmendorfer Strand angehört: Susanne Graap. Die 52-jährige Eigentümerin eines Friseursalons in Travemünde hat im Jahr 2013 begonnen, mit Benefizturnieren Geld zur Unterstützung von Palliativstationen zu sammeln – und für die dazu gegründet Aktion „Sternenkette“ seither 66.000 Euro eingeworben.

Den Anstoß gab das Schicksal von Susanne Graaps Mutter: Sie starb im Jahr 2011 im Alter von 70 Jahren an Lungenkrebs. Neben der tiefen, fast lähmenden Trauer über den Verlust der geliebten Mutter machte Susanne Graap dabei auch eine positive Erfahrung: Sie sei sehr bewegt gewesen von der hervorragenden, professionellen und liebevollen Betreuung ihrer Mutter auf der Palliativ-Station des Sankt-Elisabeth-Krankenhauses.

Susanne Graap fasste deshalb den Entschluss, der Erfahrung des Verlustes etwas Positives entgegen zu setzen. Gemeinsam mit ihrem Mann Andreas und zwei damaligen Freundinnen reifte die Idee, eine Benefiz-Aktion zur Unterstützung von Einrichtungen der Sterbehilfe zu gründen.

„Die Idee zum Namen ,Sternenkette‘ hatte eine der beiden Freundinnen“, erzählt Susanne Graap, „eine Kette aus Sternen, die Glied um Glied wächst, ist ein schönes Bild, so kamen wir auf Sternenkette.“ Den Namen ließ sie mit einem Registereintrag rechtlich schützen.

Schwerer war die Umsetzung des Planes, Golfspieler zum Spenden zu bewegen. Mittlerweile gibt es Spieler, die regelmäßig beim Golfen ein Sparschwein mit „Strafgeldern“ oder regelmäßigen Beiträgen füllen und der Sternenkette zur Verfügung stellen, und das nicht nur in Timmendorfer Strand.

Zur besonderen Erfolgsgeschichte wurde die Aktion indes durch ein jährliches, öffentliches Benefizturnier auf dem Golfplatz in Timmendorfer Strand, den dafür der Geschäftsführer Christian von Oven kostenlos zur Verfügung stellt.

Beim ersten Turnier im Jahr 2013 hat Susanne Graap viel gelernt: Die Entscheidung, den Erlös von 7000 Euro der Deutschen Palliativstiftung zur Verfügung zu stellen, sorgte für Kritik, weil Spendern nicht transparent genug war, wofür ihr Geld eingesetzt werden soll.

„Das hat mich ziemlich mitgenommen“, erinnert sich Susanne Graap, „aber mein Mann hat mich wieder aufgebaut und gesagt: Es ist noch nichts verloren, lass es uns einfach das nächste Mal besser machen.“ Seither gehen die Mittel der „Sternenkette“ direkt an Palliativstationen, neben Eutin wurden Einrichtungen in Lübeck, Hamburg, Bremen, Dresden, Berlin sowie das Kinder- und Jugendhospiz Sternenbrücke in Hamburg bedacht.

Was mit dem Geld der Golfer in Eutin bewegt wurde, schildert Dr. Stephan Flader: Mit der Spende im vergangenen Jahr sei eine Maltherapie für die Patienten finanziert worden: Die Kunstmalerin Tatjana Kirche habe Patienten zu eindrucksvollen Werken animiert, und nicht nur die seien begeistert gewesen. „Wir haben vor, die Gemälde auszustellen.“

Klang- und Musiktherapie oder Auftritte einer japanischen Oboenspielerin, die in ihrem traditionellen Gewand auf der Palliativstation spiele, seien weitere Beispiel für den Einsatz des Spendengeldes. Dr. Flader: „Wir sind Frau Graap sehr, sehr dankbar für ihren Einsatz.“

Die Sternenkette-Gründerin hat den nächsten Meilenstein dicht vor Augen: Das nächste Benefizturnier findet Sonnabend, 12. Oktober, statt. Es können noch Golfer mitspielen: Sie melden sich beim Golfclub Timmendorfer Strand an.