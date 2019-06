Plön : Göran Freise holt den „Holsteiner Schinken“

Segler vom Wassersportverein Buckau Fermersleben gewinnt mit einem Traumergebnis auf dem Großen Plöner See den Holsteiner Schinken 2019

von Michael Kuhr

03. Juni 2019, 13:44 Uhr

Plön | Es waren wieder ideale Bedingungen auf den Großen Plöner See zum Segeln um den Holsteiner Schinken des Plöner Segler Vereins. Göran Freise beendete das Rennen mit einem Traumergebnis für sich.

Das Wetter gab sich alle Mühe: strahlender Sonnenschein und Windstärke von vier bis fünf Beaufort. Während der ersten drei Wettfahrten freute sich der Plöner Segler-Verein über 33 gemeldete O-Jollen-Segler – darunter 13 Teilnehmende des eigenen Vereins – bei der ersten Ranglistenregatta der Saison. Vier Wettfahrten mit einem Streicher waren eingeplant.

Wettfahrtleiter Rupert von Buddenbrock schickte am Samstag um 13 Uhr 28 Akteure zur ersten Wettfahrt über die Startlinie. Bereits um 14.02 Uhr fuhr der letzte Teilnehmer der ersten Wettfahrt über die Ziellinie. Vor Beginn der zweiten Wettfahrt musste die Regattbahn von den erfahrenen Motorbootsbesatzungen wegen Winddrehungen zügig umgebaut werden. Der Start zur zweiten Wettfahrt verlief problemlos. In der zweiten Runde musste wegen erneuter starker Winddrehungen zwischen der Wendemarke 1 und einem Motorboot blitzschnell ein (Not) Zieldurchgang eingerichtet werden, um die zweite Wettfahrt zu einem regelkonformen Abschluss zu bringen.

Der Wind nahm im Laufe des Tages leicht zu und brachte vier Segler bei einigen missglückten Aktionen zum Kentern. Die Besatzungen der DLRG-Ortsgruppe Plön und den Sicherungsbooten des PSV hatten die Situationen schnell und problemlos im Griff. Es gab keine Personenschäden bei Wassertemperaturen um 14° Celsius.

Nach erneutem Umbau der Regattabahn fuhr der letzte Teilnehmer zur dritten Wettfahrt 16.20 Uhr über die Ziellinie. Die vierte Wettfahrt wurde am Sonntag nach einem Gesamtrückruf um 11.12 Uhr bei Windstärken von zwei bis drei Beaufort gestartet. Göran Freise vom Wassersportverein Buckau Fermersleben schloss nach einem Traumergebnis von drei Punkten und somit dem 1. Platz den „Holsteiner Schinken“ in die Arme. Den 2. Platz ersegelte sich Stefan Brückner vom Zwischenahner Segelklub vor seinem Segellehrer Jan ten Hoeve vom

Plöner Segler-Verein.