Gömnitzer Turm wird saniert

von Achim Krauskopf

27. September 2019, 17:37 Uhr

Gömnitz | Die Sanierung des Gömnitzer Turmes, im Wappen enthaltenes Wahrzeichen der Gemeinde Süsel, hat begonnen. Bürgermeister Adrianus Boonekamp (Foto) äußerte in der Gemeindevertretung Zuversicht, dass die Arbeiten an dem 1828 zur Orientierung für die Seefahrt gebauten Baudenkmal in sechs bis acht Wochen abgeschlossen sein werden: Die Steine werden außen neu verfugt, die Innenflächen neu verschlämmt. Die Kosten liegen bei 42.000 Euro, 15.000 Euro übernimmt der Denkmalschutz. Die Aufträge wurden Firmen aus Griebel und Benz erteilt.