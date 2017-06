GO: Startschuss für Glasfaser in Dörfern

Das Projekt Glasfaserausbau Ostholstein hat das Logo „GO!“ bekommen, das englische Wort für „los, vorwärts“. Ein wichtiger Schritt vorwärts wurde gestern getan: Die Kieler Firma TNG Stadtnetz GmbH wurde offiziell Betreiberin des kommunalen Breitbandnetzes. Eine entsprechender Vertrag wurde in Sierksdorf beim Zweckverband Ostholstein unterzeichnet.

Als erstes werden die Haushalte in der Gemeinde Kasseedorf Post bekommen: Die Orte außer Stendorf und Sagau gelten als „weiße Flecken“. Das sind Gebiete, in denen es noch keinen Anbieter für schnelles Internet gibt. Die Firma TNG verspricht, dass in solchen Gebieten jedes Haus ein Glasfaserkabel bekommen kann, egal ob dichter Dorfkern oder allein stehender Hof. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass sich in definierten Gebieten ein Anteil von 60 Prozent der Haushalte für das Angebot entscheiden.

Kasseedorf hat höchste Priorität, weil die Stadtwerke Eutin (SWE) die Orte Stendorf und Sagau mit Glasfasern versorgen wollen, in beiden gibt es genug Anmeldungen. In den Ort Kasseedorf hatte die SWE auch schon ihre Fühler ausgestreckt, aber nicht genug Interessenten gefunden.

Bürgermeisterin Regina Voß will, wie sie gestern dem OHA sagte, auch Sagau nicht verloren geben. Die rechtliche Prüfung, ob sich die Stadtwerke dort überhaupt engagieren dürften, sei noch nicht abgeschlossen.

Weiße Flecken ohne Anbieter und schwarze Bereiche, in denen bereits ein schnelles Internet angeboten wird, unterteilen auch die 15 Dörfer der Gemeinde Süsel: Fast alle Orte mit der Vorwahl 04521 (nur Gothendorf nicht) haben durch Vectoring der Telekom besseres Internet bekommen. Den Hauptort Süsel macht ein Glasfasernetz der SWE zum schwarzen Fleck. Bleiben für die TNG alle anderen Orte mit der Vorwahl 04524 und 04529.

Nach den Gemeinden Kasseedorf und Süsel soll, wie es gestern hieß, Altenkrempe als nächstes in den Fokus der Kundengewinnung rücken. Insgesamt wird im Kreis die Zahl der Haushalte in sogenannten „weißen Flecken “ mit 23 000 angegeben, die von dem staatlich geförderten Breitbandausbau der TNG angesprochen werden dürfen. Das Programm läuft bis 2019. Seite 7



von Achim Krauskopf

erstellt am 30.Jun.2017 | 15:33 Uhr