Schönwalde : Glockenspiel wird repariert – dank Spenden

Außerdem gehen Gelder aus einem Sponsoring-Vertrag an die Feuerwehr und das Dorfmuseum.

von shz.de

30. Juni 2019, 14:34 Uhr

Schönwalde | Ein Sponsoring-Vertrag mit dem Windparkbetreiber Prokon beschert der Gemeinde Schönwalde seit September 2017 jährlich Einnahmen von 8460 Euro. Das Geld steht Vereinen und Verbänden, aber auch Privatpersonen, für Projekte zur Verfügung. Zulässig sind „Maßnahmen, die die Allgemeinheit auf materiellem, geistigen oder sittlichem Gebiet fördern“, heißt es im Vertrag.

Die Gemeindevertretung befasste sich auf ihrer jüngsten Sitzung mit den ersten zwei Anträgen. Knapp 6000 Euro sollen an die Feuerwehren der Gemeinde zur Anschaffung eines Zeltes gehen. Auch der Antrag des Fördervereins Dorfmuseum Schönwalde auf weitere 2000 Euro für ein zweites Kunst-Schmiede-Festival im Oktober wurde einstimmig als förderungsfähig eingestuft. Weitere Anträge sollen künftig im Sozialausschuss beraten werden.

Positives vermeldete Bürgermeister Winfried Saak (CDU) zur Spendenaktion zugunsten des Glockenspiels vor dem Verwaltungsgebäude: „Dank großzügiger Einzelspenden kann es bald wieder in Betrieb gehen.“

Eine Öffnung der gemeindlichen Grüngutdeponie für die Allgemeinheit wird es nicht geben. Da hatte der Tagesordnungspunkt „Öffnungszeiten Grüngutdeponie“ bei den Zuhörern andere Erwartung entstehen lassen. Horst Frahm forderte eine Alternative für Bürger, Grünschnitt zu entsorgen.

Bärbel Seehusen (SPD) kündigte an, im Bauausschuss unter ihrem Vorsitz noch einmal die Möglichkeit eines Containers für Gartenabfälle zu prüfen. Der Ausschuss wird sich auf Beschluss der Gemeindevertretung auch mit einem Antrag von Peter Seehusen beschäftigen. Er forderte die Knickpflege entlang der Durchgangsstraßen durch die Gemeinde vornehmen zu lassen: „Diese Arbeit, die einem Heckenschnitt gleicht, ist den Anliegern nicht zuzumuten.“ Die Straßen würden immer breiter, und an vielen Stellen sei das Ausweichen nicht mehr möglich. Ein Lohnunternehmen könnte neuralgische Stellen regelmäßig im Vorwege der Mäharbeiten der Banketten beschneiden. So würde das Schnittgut untergearbeitet. Angela Hüttmann wies darauf hin, dass Bushaltestellen aufgrund des Bewuchses nicht angefahren würden.