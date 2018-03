Glockenspiel vor dem Schönwalder Amt bleibt stumm

von shz.de

24. März 2018, 19:13 Uhr

In den 1990er Jahren stiftete der Bauunternehmer Karl-Heinz Stamer einen Turm mit Glockenspiel vor dem Amtsgebäude in Schönwalde. Seit einigen Jahren ist es stumm. Das wird auch erst einmal so bleiben. 4000 bis 5000 Euro für die Reparatur des defekten Steuergerätes will die Gemeinde nicht investieren.

Der Gemeindebeirat hatte eine Anfrage gestellt, warum das Glockenspiele nicht mehr spiele. Wie sich herausstellte, war das Steuergerät defekt. Es wurde ausgebaut zur Reparatur an den Hersteller geschickt. Der antwortete, das Gerät sei irreparabel. Ein neues koste 4000 bis 5000 Euro.

Der Bauausschuss beriet das Thema und empfahl dem Finanzausschuss, auf die Ausgabe zu verzichten, zumal es keine Haushaltsposition dafür gebe. In der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses vergangene Woche kam heraus, dass die Verwaltung seit geraumer Zeit versuche, das defekte Steuergerät zurück zu erhalten. Die Sachbearbeiterin habe unzählige Telefonate geführt, alle ohne Ergebnis.

Ob das Geld für eine Neuanschaffung bereitgestellt wird, ließ der Ausschuss offen. Zunächst solle dem Hersteller eine letzte Frist mit Androhung einer Klage auf Herausgabe gesetzt werden. Die Vermutung: Das Steuergerät wurde längst entsorgt. Nun hoffen die Ausschussmitglieder insgeheim auf einen kostengünstigen Ersatz. Vorerst wird das Glockenspiel stumm bleiben.