Eutin : Gleich zwei Firmen sind flügge

Die Unternehmen „Eskab“ sowie „Smith & Smith“ sind im Gewerbezentrum Eutin groß geworden. Jetzt sind sie ausgeflogen.

von Bernd Schröder

31. März 2019, 13:31 Uhr

Jungen Unternehmen optimale Voraussetzungen für einen guten Start in die Selbstständigkeit bieten: So lautet das Ziel der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein (Egoh). Das hat die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Ostholstein jetzt in zwei Fällen erreicht: Die Firmen „Eskab“ sowie „Smith & Smith“ haben das „wärmende Nest“ des Gewerbezentrums Eutin verlassen.

„Dank der Unterstützung der Egoh konnten wir unsere Pläne zügig in die Tat umsetzen“, erklärt Nils Brockmann. Er ist Geschäftsführer der Eskab GmbH Elektro-, Signal-, Kabeltechnik. Als Dienstleister im Bereich der Leit- und Sicherungstechnik hatte das junge Unternehmen bislang eine Halleneinheit im Gewerbezentrum gemietet. Nun kümmert sich Eskab von einer Halle im Gewerbegebiet Eutin-Süsel, Albert-Einstein-Straße 26, aus um die Instandhaltung von Infrastrukturanlagen im Bereich schienengebundener Fahrzeuge. „Wir fühlen uns an unserem neuen Standortebenfalls rundum wohl“, sagt Brockmann.

Die Firma Smith & Smith GbR hatte zunächst nur Lagerfläche im Gewerbezentrum angemietet, doch schnell waren für den Handel von Trinkwasserfiltern und die Abfüllung von Nahrungsergänzungsmitteln größere Kapazitäten von Nöten. „Wir konnten in den vergangenen Jahren im Gewerbezentrum Eutin stetig wachsen und sind nun ein mittelständisches Unternehmen mit zehn Mitarbeitern“, sagen die Geschäftsführer Dennis C. Smith und Phil Smith. Nach der Anmietung dreier Halleneinheiten und dem Kauf einer weiteren Halle bauten sie eine neue 970 Quadratmeter großen Halle im Gewerbegebiet Eutin-Süsel, Röntgenstraße 6a.

Egoh-Geschäftsführer Jens Meyer sieht die Mission seiner Fördergesellschaft erfüllt: „Mit der Bereitstellung von Büro- und Halleneinheiten zu günstigen Mietpreisen bieten wir jungen Unternehmen die notwendige Unterstützung, um in der Selbstständigkeit zu wachsen“, erklärt er. Bestenfalls verließen die Firmen das Gewerbezentrum leistungsstark und stabil, so wie in den beiden Ausgründungen im vergangenen Quartal geschehen.

Landrat Reinhard Sager begrüßt die positive Entwicklung: „Wir freuen uns, dass sich erfolgreiche Unternehmen im Kreis Ostholstein langfristig etablieren und weiter expandieren.“ Bei ihrer Aufgabe, Unternehmen auf ihrem Weg zu unterstützen, sei die Wirtschaftsförderung des Kreises auf einem zukunftsgerichteten Weg.