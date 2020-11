Aus Angst vor Leib und Leben : Gleich zwei Anträge auf Abwahl in der Bosauer Gemeindevertretung

CDU will Frank Sobieski (Grüne) und Bernd Junghanns (BfB) ihrer Ämter entheben. Petra und Andreas Knapp verlassen die BfB-Fraktion

von Michael Kuhr

27. November 2020, 14:16 Uhr

Bosau | Die Situation in der Bosauer Gemeindevertretung spitzt sich zu: Die CDU hat die Abwahl von Frank Sobieski (Grüne) als Vorsitzenden des Bauausschusses und Bernd Junghanns (BfB) als bürgerliches Mitglied in zwei Ausschüssen beantragt. Darüber wird die Gemeindevertretung am 8. Dezember befinden.

„Die ganze Bande sollte man hängen“ war laut nach einem Windkraft-Beschluss am 18. November im Bauausschuss aus den Zuschauerreihen gerufen worden. Mehrere Sitznachbarn hatten Bernd Junghanns (BfB) als Urheber identifiziert. Nach Aufforderung von Jochen Veen (CDU), der zwei Reihen von Junghanns entfernt saß, hatte Sitzungsleiter Frank Sobieski zunächst Veen selbst gemaßregelt und später Junghanns mit Androhung von Polizei der Turnhalle verwiesen. „Eine solche Äußerung kann nicht aktzeptiert werden“, sagte Jochen Veen. Junghanns habe dazu aufgerufen, Mitglieder des Ausschusses zu töten, die nicht seinen Vorstellungen entsprechend abgestimmt hätten. Veen: „Mit der Drohung hat er bei Ausschussmitgliedern Sorge um Leib und Leben ausgelöst.“ Dieses Verhalten disqualifiziere Junghanns, Mitglied in demokratisch legitimierten Gremien zu sein.

Der zweite Abwahlantrag geht gegen Frank Sobieski, Vorsitzender des Bauausschusses: Er habe als Ausschussvorsitzender gezeigt, dass er mit der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben überfordert sei und die von ihm abverlangte Neutralität nicht erfülle, so Veen. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses habe Sobieski massiv auf das Abstimmungsverhalten Einfluss genommen und Mitglieder von CDU und SPD vorschreiben wollen, wie sie abzustimmen hätten.

Aber auch die Reaktion Sobieskis nach dem Vorfall in der Ausschusssitzung betrübt die CDU-Fraktion um Jochen Veen. Sobieski habe in einem Schriftverkehr mit den Fraktionsvorsitzenden und dem Bürgermeister gesagt, „hier ist einem Besucher die Sicherung durchgebrannt! Was ich durchaus bei dem Abstimmungsverhalten von CDU und SPD unter diesen unsäglichen Voraussetzungen verstehe, aber nicht billige...“ Veen: „Durch diese Aussage macht der Ausschussvorsitzende deutlich, dass er Verständnis dafür hat, dass Menschen getötet werden, wenn das Abstimmungsverhalten nicht den Vorstellungen eines Bürgers entspricht.“ Die CDU habe erhebliche Zweifel an der moralischen Integrität des Frank Sobieski. Er solle als Ausschussvorsitzender abgewählt werden.

Gestern überschlugen sich die Ereignisse, denn die Gemeindevertreter der BfB, Andreas und Petra Knapp, teilten dann auch noch zum 30. November ihren Austritt aus der Fraktion der Bürger für Bosau mit. Ihre Mandate wollten sie behalten. Sie lassen die Windkraft-Kritikerin Cornelia Frerichs zurück und eine BfB ohne Fraktionsstatus.

Andreas Knapp legt auch den Fraktionssitz nieder und tritt als 2. Stellvertretender Bürgermeister zurück. „Nach langer Überlegung haben wir uns entschieden, die Fraktion der BfB zu verlassen und uns neu zu orientieren“, sagten Peter und Andreas Knapp und stellten klar, dass sie sich der Notwendigkeit einer Energiewende und einer zielgerichteten Klimapolitik weiter verschreiben. Den Zubau von Windenergieanlagen um jeden Preis, halten sie nach wie vor für fehlgeleitet “und für unsere im Naturpark Holsteinische Schweiz“ liegende Gemeinde Bosau für mehr als fragwürdig.“