Kasseedorf : Gleich drei Neue im Vorstand

Jahresversammlung der Schwentine Schützen wählte Claudia Grommisch, Winfried Jung und Isabella Becker.

16. Februar 2020, 14:57 Uhr

Kasseedorf | Im Vorstand der Kasseedorfer Schwentine Schützen gibt es drei neue Gesichter. Auf der Jahresversammlung am Freitag wählten die 19 anwesenden Mitglieder Claudia Grommisch zur neuen Schriftführerin, Winfried Jung zum Beisitzer und Isabella Becker in den Festausschuss. Alle drei hatten sich schon in der Vergangenheit im Vorstand engagiert und so fiel die Wahl einstimmig aus. Brigitte Bendfeldt hatte sich schon im Verlauf des Jahres aus persönlichen Gründen aus dem Amt der Schriftführerin zurückziehen müssen. Auch dem 2. Vorsitzenden Martin Laschinsky, Kassenwartin Gaby Schmütz und dem 1. Sportleiter Volker Berg sprachen die Mitglieder erneut ihr Vertrauen aus.

Neben dem großen Schützenfest, das mit Umzug alle zwei Jahre ausgerichtet wird, war das „Sorgenkind“ der Schwentine Schützen im vergangenen Jahr. Das Vereinsheim bekam ein komplett neues Dach. „Das lag mir schon schwer im Magen“, gab Brunhilde Bendfeldt zu. Der 1. Vorsitzenden gelang es trotz aller Befürchtungen eine gesunde Finanzierung auf die Beine zu stellen. Sie holte neben Kreis- und Landessportverband auch die Sparkasse und die Gemeinde Kasseedorf ins Boot.

Das ist ein großer Vertrauensbeweis an die Vereinsführung Jürgen Schulz, Schwentine Schützen

„Die Entscheidung fiel der Gemeinde nicht einfach“, gestand Bürgermeisterin Regina Voß. Zum Glück habe man eine Position zum Streichen im defizitären Haushalt gefunden. Zur Überbrückung haben zwei Mitglieder dem Verein Privatdarlehn gewährt. „Das ist ein großer Vertrauensbeweis an die Vereinsführung“, kommentierte dies Jürgen Schulz, der an dem Abend die Finanzen präsentierte, und fügte hin: „Der Verein lebt angetrieben durch den Vorstand“. Voß lobte die Konstanz der Arbeit im Vorstand und Günter Maaß die gute Zusammenarbeit zwischen den Vereinen der Gemeinde. Brunhilde Bendfeldt hob das Engagement von Winfried Jung und Volker Berg bei der Dachsanierung hervor und bedankte sich mit einem Wurst-Präsent: „Winni und Volker waren immer vor Ort und haben auf alles ein Auge gehabt“.

Volker Berg zog eine positive Bilanz der sportlichen Aktivitäten

21 Schützen nehmen aktiv an Training und Wettkämpfen teil. Insgesamt sieben Mannschaften starteten in die Rundenwettkämpfe Luftgewehr und Kleinkaliber Auflage. Bis auf den Abstieg der zweiten Mannschaft aus der B-Klasse Luftgewehr sicherten alle anderen Mannschaften den Klassenerhalt. Bei den Kreismeisterschaften meldeten die Schwentine Schützen als einziger Verein eine Mannschaft in der Seniorenklasse, die leider ohne Wertung blieb. Die Einzelschützen belegten Plätze zwischen sechs und neun. Für die Pokalschießwoche des Vereins im August vermeldete der 1. Sportleiter herausragende Zahlen. 29 Vereine mit 36 Mannschaften hatten gemeldet. Berg knapp: „Ich war begeistert.“ Bei der Ehrung der zwölf Vereinsmeister stach Fritz Laschinsky hervor, der in der Klasse „Senioren V“ sowohl den Titel mit Luftgewehr als auch Kleinkaliber holte.

Ehrungen gab es auch für langjährige Mitgliedschaft im Verein

Petra Jähnke, Gaby Schmütz und Thomas Lüdtke schießen seit 20 Jahren bei den Schwentine Schützen. Neben dem Dank an alle Mitglieder und Freunde des Vereins für die anhaltende und uneingeschränkte Unterstützung richtete die 1. Vorsitzende einen besonderen Dank an Marlies Berg. Sie achte stets auf Sonderangebote und leiste so einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen Gelingen der Veranstaltungen.