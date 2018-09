Gleich drei Fahrverbote

von Michael Kuhr

26. September 2018, 13:43 Uhr

Geschwindigkeitskontrollen im Kreis Plön führten im Kreis Plön zu diversen Anzeigen und drei Fahrverboten. Dienstag „blitzte“ das Polizeibezirksrevier Kiel zwischen 14 und 17 Uhr in der Gemeinde Löptin 355 Fahrzeuge. Davon überschritten 70 Fahrzeuge die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Vor allem zwei Fahrzeugführer taten sich durch erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen hervor. Bereits kurz nach Beginn der Messungen fiel ein Kradfahrer mit einer festgestellten Geschwindigkeit von 125 km/h auf. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot. Eine Fahrzeugführerin fuhr kurz darauf mit ihrem Auto mit 115 km/h durch die Messanlage. Auch sie erwartet ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot. Insgesamt kam es zu 54 Verwarnungen, 16 Anzeigen und drei Fahrverboten für die Fahrzeugführer, teilte Polizeisprecherin Nina Otto mit..