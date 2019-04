Glaube, Liebe, Hoffnung: Christliches Konzert

von Michael Kuhr

30. April 2019, 00:34 Uhr

süsel | Tanja und Carsten Arndt sowie Nadine Timm präsentieren ein christliches Konzert in Süsel: „Glaube, Liebe, Hoffnung“ ist am 3. Mai, um 19.30 Uhr in der „St.-Laurentius-Kirche“ in Süsel zu Gast.

Alle drei sind das Trio „Farvenspeel“ und bringen ihre Texte und Kompositionen zu Gehör. Die eigenen Songs sowie die kurzweiligen Geschichten sind zumeist autobiografisch.

Viele Jahre tourten die Drei mit ihren Songs aus Folk und Schlager-Pop gemeinsam mit ihrer Band durch das Land. Langsam wuchs der Wunsch nach Konzerten mit eigenen christlichen Liedern, Songs voll Liebe und Hoffnung. Inspiriert durch Bethel-Music und Hillsong entstanden deutsche Lobpreis und Anbetungslieder, die zusammen mit einer Auswahl an übersetzten Worship-Songs zu einem abwechslungsreichen Programm wurden.

Der Eintritt ist frei, Spenden für die Künstler jedoch erbeten. Einlass 30 Minuten vor Konzertbeginn.