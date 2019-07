Plön / Eutin : Glasflaschen sind Mangelware in den Regalen

Immer noch werden viele Getränke in Einweg-Plastikflaschen angeboten. Digitalisierung blendet den Umweltschutz offenbar aus.

von Michael Kuhr

21. Juli 2019, 11:56 Uhr

Plön | Getränke aus Plastik- oder Glasflaschen zu trinken ist zu einer Glaubensfrage geworden. Im Sinne des Umweltschutzes scheint der Gebrauch von Glasflaschen allemal die bessere Wahl zu sein. Auch der Bundesgesetzgeber sieht die Vermeidung von Getränkeflaschen aus Plastik vor. Doch die Umsetzung scheint in der Praxis gar nicht so einfach zu sein, berichtet ein Kaufmann aus der Region.

Ein Lied davon singen können nämlich die Getränke- und Verbrauchermärkte. Sie möchten auch ihren Teil zur Schonung der Umwelt beitragen, haben zum Teil ein Boxensystem für den Kauf von Fleisch, Wurst und Käste erfolgreich eingeführt. Doch bei der Lieferung von Getränken aus Glasflaschen hapert es.

Glasflaschen sind nämlich zurzeit nur schwer lieferbar. Das sollen immer noch Auswirkungen des Super-Sommers vom vergangenen Jahr sein: Die Leergut-Kisten mit den Flaschen sollen sich bei den Spezial-Entsorgern stapeln. Es ist so viel, dass sie sich zur Lagerung bereits Flächen angemietet haben sollen. Der Grund: Das Rohmaterial für Glas ist derzeit zu teuer, ebenso wie die Aufbereitung der gebrauchten Glasflaschen für eine neue Verwendung. Zudem gibt es keine Lkw-Kapazitäten.

Bei allen Umweltgedanken muss auch die Frage erlaubt sein, ob die Reinigung der Flaschen vor einer neuen Befüllung mit dem Umweltgedanken vereinbar ist. Es geht um Wasserverbrauch und den Gebrauch von desinfizierenden Reinigungsmitteln. Das Geschäft ist offensichtlich nicht mehr lukrativ genug, weil nach der intensiven Reinigung auch das Abfüllen wieder viel Geld kostet.

Getränke in Plastikflaschen sind dagegen offenbar ein lohnendes Geschäft. So kommen die Disponenten mehr vom Einkauf von Mehrwegflaschen weg, obwohl genau das umweltpolitisch nicht gewollt ist. So fallen pro Woche in einem durchschnittlichen rund 60 Säcke mit jeweils 720 Liter Volumen und damit etwa 45.000 Plastikflaschen an.

Aber auch in Fragen der Digitalisierung muss der Umweltschutzgedanke des Gesetzgebers hinterfragt werden. Am 1. Januar 2020 bekommt jeder Kunde, ob er will oder nicht, einen Kassenbon ausgehändigt, soll es Auflagen der Finanzämter geben. Die Frage, ob der Bon mitgenommen wird, darf nicht mehr gestellt werden, sagte ein Einzelhändler. Er sieht nicht nur erhöhte Kosten für das spezielle Thermopapier an den Kassen, sondern auch „fliegende Bons“ auf den Parkplätzen der Supermärkte. Und das sorgt dann wieder für eine Verschmutzung der Umwelt.

Neu ist auf Geheiß des Gesetzgebers auch, dass in der Fleischerei die ausgegebene Ware genauer bezeichnet werden muss. Ist Wurst oder Fleisch verkauft worden? Doch dafür gibt es noch keine Computer-Programme, die müssen extra erst geschrieben werden. So rückt die Arbeit eines Kaufmannes mehr und mehr in den Hintergrund und die Verwaltungsarbeit dominiert.

Klar, dass im Sinne des Umweltschutzes Plastiktüten auf Kundenwunsch deutlich verringert worden. Es gibt sie meistens nur noch im sogenannten Prepacking bei der Fleischerei und in der Obstabteilung. Sonst dominieren Papiertüten und Leinenbeutel.