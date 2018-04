Glasfaserausbau schreitet voran

Die Stadtwerke setzen die Bauarbeiten fort / Gebäude an der Peterstraße sollen bereits Ende April schnelles Internet haben

von Michael Kuhr

03. April 2018, 17:20 Uhr

Winterliche Temperaturen hatten die weitere Glasfaserverlegung in der Kreisstadt in den vergangenen Wochen unmöglich gemacht. Doch mit den ersten warmen Tagen des Jahres rückten auch die Baufahrzeuge unter der Regie der Stadtwerke wieder aus. Mit Hilfe der beauftragten Firmen soll der Ausbau nun weiter vorangetrieben werden.

Nachdem das Industriegebiet an der Röntgenstraße, der Ortsteil Fissau, das Gebiet rund um die Industriestraße und die Blaue Lehmkuhle bereits an die moderne Technik zur Datenübertragung angeschlossen wurden, soll nun auch unter anderem das Charlottenviertel mit Kabeln ohne Kupferbestandteile versorgt werden. Auch im Bereich zwischen dem Dosenredder und dem Meinsdorfer Weg seien zeitnahe Bauarbeiten geplant, heißt es in der Pressemitteilung der Breitbandsparte der Eutiner Stadtwerke. Ebenfalls noch in diesem Jahr fertiggestellt werden sollen die Arbeiten in der Gegend um die Plöner Straße und Am Kleinen Eutiner See. Auch in der Innenstadt soll die neue Technik bald für schnelleres Internet sorgen. Bis Ende April sollen die Gebäude an der Peterstraße versorgt sein.

Bei den Leitungen, deren Verlegung von der Breitbandsparte der Eutiner Stadtwerke betreut wird, handelt es sich nach eigenen Angaben um die FTTH-Technologie. „Der Begriff stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Glasfaser bis ins Haus“, erklärt Projektleiter Alexander Baumgärtner. Bei anderen Mitbewerbern würden die Glasfaserkabel lediglich an einem Punkt in der Stadt zusammengeführt. „Die Hausanschlüsse werden dann mit Kupferkabeln weitergeführt“, ergänzt Alexander Baumgärtner. Die Leitungen der Stadtwerke Eutin seien im Gegensatz dazu keine Übergangslösungen. „Es soll die schnellstmögliche Datenübertragung ohne Verluste durch veraltete Materialien garantiert werden“, betont er.

Der Projektleiter betrachtet die Versorgung mit schnellem Internet sowie Fernsehen und Telefon als Teil der Daseinsvorsorge. „Auch wenn ich vereinzelt auf Informationsveranstaltungen noch die Skepsis einiger älterer Teilnehmer spüre, wird auch ihnen immer deutlicher, welche Bedeutung die schnelle Datenübertragung beispielsweise für die Sicherheitstechnik und die medizinische Versorgung hat“, erklärt Alexander Baumgärtner.

„Wer sich in der Anfangsphase der Erschließung eines neuen Stadtteils für einen eigenen Anschluss entscheidet, kann außerdem Geld sparen“, sagt der Projektleiter der Breitbandsparte. Die Anschlussgebühr von 800 Euro für spätere Anschlüsse mit Glasfaserleitung entfalle in diesem Fall.



Die Stadtwerke Eutin stehen für weitere Fragen rund um den Glasfaserausbau unter Tel. 04521/705300 und unter www.stadtwerke-eutin.de zur Verfügung.