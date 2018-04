Glasfaserausbau: Neues Aktionsgebiet

Vermarktungsphase von Anbieter TNG in Gremersdorf und Schashagen startet am Montag / Heute erste Infoveranstaltung

von Alexander Steenbeck

11. April 2018, 13:58 Uhr

Mit den Gemeinden Gremersdorf und Schashagen startet das nächste Aktionsgebiet von Anbieter TNG beim Glasfaserausbau Ostholstein in die Vermarktungsphase. Ab Montag, 16. April, können Interessierte in diesem fünften Aktionsgebiet Glasfaserverträge mit TNG abschließen.

In den ersten vier Gebieten haben sich die Bürger bereits mit großer Mehrheit für das schnelle Internet entschieden, so dass die TNG Stadtnetz GmbH hier die Planungen und Ausschreibungen für den Bau sowie mit ersten Tiefbauarbeiten begonnen hat, teilte das Unternehmen gestern mit. Nun bekommen Gremersdorf und Schashagen die Möglichkeit, sich die zukunftssichere Technik zu sichern und den flächendeckenden Ausbau des kommunalen Glasfasernetzes, das den Bürgern gehören wird, weiter voranzubringen. „Zusammen mit dem Zweckverband Ostholstein verfolgen wir seit Herbst 2017 den flächendeckenden Ausbau eines kommunalen Glasfasernetzes und freuen uns sehr über die große Zustimmung in den bisherigen Aktionsgebieten“, sagte TNG-Geschäftsführer Dr.-Ing. Volkmar Hausberg. TNG sei „sehr zuversichtlich, dass auch die Bürger in den Gemeinden Gremersdorf und Schashagen sich dem entstehenden Netz anschließen“, so Hausberg weiter. Der Ausbau könne erfolgen, wenn sich 60 Prozent der Haushalte für einen Glasfaseranschluss entscheiden.



Informationsveranstaltungen von TNG und Zweckverband





Wie in den anderen Aktionsgebieten finden zu Beginn Informationsveranstaltungen statt, an denen TNG und der Zweckverband Ostholstein (ZVO) die Einwohner persönlich über das Thema Glasfaser, die Produkte und den Projektverlauf informieren – heute und am 17. April im Sportlerheim Gremersdorf sowie am 16. April im Feuerwehrgerätehaus Bliesdorf und am 18. April im Feuerwehrgerätehaus Marxdorf. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Ab dem Aktionsstart am 16. April ist es möglich, Verträge online oder bei den zahlreichen Beratungsterminen, die über den gesamten Aktionszeitraum stattfinden, abzuschließen. Ab dem 19. April sind die TNG-Kundenberater in den Gemeinden Gremersdorf und Schashagen vor Ort, um die Bürger in persönlichen Gesprächen zu beraten. Dies sind die ersten fünf Vor-Ort-Beratungstermine: Donnerstag, 19. April, von 16 bis 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Schlamin, Dörpstraat 7, Schashagen. Am Freitag, 20. April, von 15 bis 18 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Techelwitz, Weiden-Weg, in Gremersdorf. Am Dienstag, 24. April, von 16 bis 19 Uhr in der Mehrzweckhalle Merkendorf, Rettiner Weg 3, in Schashagen. Am Mittwoch, 25. April, von 16 bis 19 Uhr im Sportlerheim Gremersdorf, Bankendorfer Weg 10a. Am Freitag, 27. April, von 15 bis 18 Uhr im Dörpshus Bentfeld, Krummerer Weg 19, in Schashagen.

Mitte April erhalten alle Einwohner außerdem mit der Post eine Infomappe von TNG, die alle Vertragsunterlagen, die wichtigsten Produktinformationen und eine Terminübersicht enthält. Diese Infomappe erhalten ausschließlich die Bürger, die kein Schild mit dem Hinweis „keine Werbung“ an ihren Briefkästen haben.

Interessenten, die bis Ende April keine Infomappe erhalten haben, können sich direkt an TNG wenden, damit ihnen das Infomaterial persönlich zugesendet werden kann.