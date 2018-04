Ostholstein : Glasfaser: Vermarktungswelle rollt

Breitbandsparte des Zweckverbandes hält an ehrgeizigem Ziel fest: Vermarktung und Bau sollen bis nächstes Jahr abgeschlossen sein,

von Achim Krauskopf

04. April 2018, 14:10 Uhr

Die Vermarktunsgwelle der Kieler Firma TNG Stadtnetz GmbH beim Aufbau eines kommunalen Breitbandnetzes rollt so schnell, dass es dem Kunden gelegentlich schwer fällt, den Überblick zu behalten: Wo ist denn die erforderliche Quote von 60 Prozent der Haushalte erreicht worden? Und wann rücken die Bagger an?

Die Fragen hat der Ostholsteiner Anzeiger vergangene Woche der TNG und dem Zweckverband Ostholstein (ZVO) gestellt. Die Breitbandsparte des ZVO soll die Netze bauen, während die TNG als Vertragspartner des ZVO mit Vermarktung und Betrieb der Netze beauftragt ist.

Zum aktuellen Stand der Vermarktung: In vier sogenannten Aktionsgebieten ist die Vermarktung abgeschlossen. In allen wurden die notwendigen Quoten erreicht, wird also – wie Nadine Osterndorff vom Marketing der TNG und Torsten Hindenburg vom ZVO versichern – auch gebaut. Als neues, fünftes Aktionsgebiet stehen die Gemeinden Gremersdorf und Schashagen fest: Deren Einwohner haben vom 16. April an für sechs Wochen die Möglichkeit, einen Anschluss ans schnelle Internet bei der TNG zu beantragen.

Kommentare auf sozialen Plattformen im Internet belegen, dass aber in vielen Orten noch große Unsicherheit herrscht. Das wurde nicht zuletzt durch den Rückzug der TNG aus Dörfern geschürt, in denen sie um Kunden geworben hatte, obwohl dort auch die Stadtwerke Eutin aktiv sind: Bujendorf, Bockholt, Groß Meinsdorf und Röbel. In Fassensdorf hingegen will die TNG das Netz bauen, obwohl dieser Ort ebenfalls zu den sogenannten „schwarzen Gebieten“ gehört, in denen es anderen Anbieter für schnelles Internet gibt. In solchen Arrealen wird die Verlegung von Glasfaser nicht subventioniert.

Und dann gibt es auch

noch Dörfer, die teilweise „schwarze Flecken“ haben Auf den Siedlungsteil Sandfeld des Dorfes Zarnekau trifft das zu, der durch die technische Aufrüstung eines Verteilerkastens der Telekom zu den versorgten Gebieten zählt. Nach Auskunft von Torsten Hindenburg, Leiter der Breitbandsparte des ZVO, werden aber Zarnekauer im schwarzen Gebiet auch einen Anschluss bekommen, sofern sie einen Anschluss bei der TNG beantragt haben,

Im Gespräch mit dem OHA versicherte Hindenburg das Festhalten an dem Ziel, die Vermarktung in den 29 Mitgliedsgemeinden der ZVO-Breitbandsparte bis Mitte 2019 abgeschlossen und bis Ende 2019 die Kunden auch angeschlossen zu haben. Hindenburg widerspricht nicht, wenn man dieses Ziel ehrgeizig nennt, bei dem mehr als ein Problem gelöst werden muss.

Das größte dürfte sein, genug Firmen zu finden, die die Kabelnetze verlegen. Der Lösungsansatz des ZVO: „Wir arbeiten an einem Modellprojekt zur Schulung von Mitarbeitern regional ansässiger Firmen“, schilderte Hindenburg. Es gebe eine Reihe von Firmen, die im Erdbau tätig seien und sich durch die Fähigkeit, auch Kabel zu verlegen, zusätzliche Aufträge sichern könnten. Dieses Projekt soll nach Hindenburgs Worten in diesem Frühjahr anlaufen.

Ein anderes Problem macht sich just in Kasseedorf bemerkbar, wo am 12. Dezember der offizielle Startschuss für den Bau der ZVO-Breitbandnetze gefallen war: Die Abhängigkeit vom Zeitplan anderer Firmen, die ebenfalls in der Erde buddeln, vor allem die Schleswig-Holstein Netz AG. Die verlegt in der Gemeinde Kasseedorf gerade Stromleitungen als Ersatz für Freileitungen. „Das nutzen wir natürlich aus und lassen in den Gräben auch gleich die Leerleitungen für Glasfaser legen“, sagt Hindenburg. Auch an anderen Stellen werde der ZVO versuchen, für Glasfaser zu graben, wenn auch andere für Leitungen oder Rohre Gräben ausheben.

Nach Auskunft der TNG werden in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Ostholstein in folgenden Orten Glasfasernetze gebaut (Stand Anfang April 2018):

In der Gemeinde Kasseedorf in den Orten Kasseedorf, Griebel, Vinzier und Bergfeld;

In der Gemeinde Süsel in den Orten Barkau, Ekelsdorf, Fassensdorf, Gömnitz, Kesdorf, Middelburg, Ottendorf, Woltersmühlen und Zarnekau;

In der Gemeinde Altenkrempe in allen Ortsteilen

In der Gemeinde Malente in den Orten Benz, Kreuzfeld, Krummsee, Malkwitz, Neukirchen, Neversfelde, Nüchel, Rachut, Sieversdorf, Söhren und Timmdorf;

In der Gemeinde Göhl in allen Orten:

In der Gemeinde Schönwalde in allen Orten;

In der Gemeinde Sierksdorf in allen Orten;

In der Gemeinde Bosau in allen Orten;

In der Gemeinde Scharbeutz die Orte Sarkwitz und Wulfsdorf