Glasfaser: TNG verlängert die Frist

Nachfrage in Bad Malente-Gremsmühlen erfüllt noch nicht die Erwartungen

von Bernd Schröder

03. Mai 2018, 16:55 Uhr

Die Glasfaser-Nachfrage im Hauptort der Gemeinde Malente hat die Erwartungen offenbar noch nicht erfüllt. „In einigen Gebieten in Bad Malente-Gremsmühlen war die Resonanz noch nicht ausreichend, um einen wirtschaftlichen Glasfaserausbau zu realisieren“, teilte TNG-Geschäftsführer Volkmar Hausberg gestern mit. Daher verlängere TNG die Antragsfrist bis zum 30. Juni. Bis dahin könnten sich Interessenten noch einen kostenlosen Breitband-Anschluss sichern und dazu beitragen, dass es in weiteren Gebieten des Hauptortes zu einem Ausbau komme. Danach koste ein Anschluss 980 Euro. Ursprünglich endete die Antragsfrist am 29. April.

Aufgrund der bisher eingegangenen Verträge werde nun ein Teilausbau in Bad Malente-Gremsmühlen geprüft, sagte Hausberg. Der Hauptort zählt zu den sogenannten „schwarzen Flecken“, in denen die Internet-Versorgung zumindest auf dem Papier als ausreichend gilt. Unterdessen werben hier auch die Stadtwerke Eutin um Glasfaser-Kunden.