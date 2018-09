Glasfaser: Plön geht an den Start

Nach einem „Kick-off-Meeting“ stehen die Termine fest / Stadtheide beginnt

von Michael Kuhr

25. September 2018, 14:11 Uhr

Bei einem „Kick-off-Meeting“ vor ein paar Tagen wurden die Planungen der Stadtwerke Plön in Sachen Breitband konkret: Stadtheide bildet das erste Cluster der Stadt. Die Vermarktungsphase mit kostenlosen Anschlüssen bis direkt ins Haus soll Mitte Dezember beginnen und Anfang 2019 wird es in Plön eine zentrale Info-Veranstaltung geben. Das bestätigte Plöns Stadtwerke-Vorstand Ingo Eitelbach jetzt dem OHA.

Es hat schon einige Monate gedauert, bis die Stadtwerke Plön (70 Prozent) und die Eutin (30 Prozent) als gemeinsame Gesellschaft verlässlich ihr Geschäftsfeld für die Lieferung von Strom, Gas, die Abnahme von Abwasser und jetzt auch die Bereitstellung von Glasfaser aufnahmen. Erst vor kurzem kam die Genehmigung der Kommunalaufsicht zur Aufnahme des neuen Geschäftsfeldes.

Schon vorher ließen die Stadtwerke vorsorglich Leerrohre während der Bauarbeiten in den Steinbergweg und jetzt auch in die Ulmenstraße einbauen. „Die Bauphase für Stadtheide im April/Mai 2019 beginnen, der gesamte Anschluss Stadtheides im ersten Bauabschnitt 2019 abgeschlossen sein“, sagte Ingo Eitelbach.

Eine Anschlussquote sei noch nicht festgelegt worden, an der Kalkulation arbeiten die Berater. Vertrieblich und technisch, so Eitelbach, gibt es gute Voraussetzungen. Plan ist, dass Plön von Ost in Richtung West mit Breitband der Stadtwerke erschlossen wird. Eitelbach geht von einer Bauzeit bis 2022 aus: „Das kann sich aber auch noch ändern.“

Mit einem Blick auf die in Plön aufgestellte Konkurrenz wird Ingo Eitelbach ruhig: „Die Mitbewerber arbeiten mit Koaxialkabel oder Vektoring – unser Anspruch ist deutlich höher.“ Die Stadtwerke würden über Glasfaser echte Gigabit-Anschlüsse liefern. Eitelbach: „Das ist nicht vergleichbar.“

Die Stadtwerke Plön haben als Anstalt des öffentlichen Rechts den Anspruch, dass ein lokaler Anbieter alles aus einer Hand liefert und direkter Ansprechpartner vor Ort ist. Ingo Eitelbach geht es dabei auch um die Stärkung der Region, denn: „Das Geld bleibt hier bei uns in der Region.“