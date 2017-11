Glasfaser: Malente liegt über 66 Prozent

von Bernd Schröder

erstellt am 08.Nov.2017 | 15:49 Uhr

Das schnelle Internet kann kommen. Zumindest die Malenter Orte im 2. Aktionsgebiet der Glasfaser-Vermarktung durch die Kieler Firma TNG haben ihr Soll von 60 Prozent erfüllt. Insgesamt lägen die Orte der Gemeinde derzeit bei einer Quote von knapp über 66 Prozent, teilte Malentes Bürgermeisterin Tanja Rönck gestern mit. Wegen fehlender Angaben seien in dieser Zahl aber noch nicht alle Verträge berücksichtigt, ergänzte sie. Die Quote werde also noch steigen.

Einen Grund zum Ausruhen sieht die Verwaltungschefin aber noch nicht. „Ich werbe aber weiterhin um jeden Anschluss“, sagte Rönck. Schließlich komme es darauf an, nicht nur im Malenter Gebiet, sondern im gesamten Aktionsgebiet eine Quote von 60 Prozent zu erreichen. „Niemand hat etwas davon, wenn wir zwar vorgelegt haben, es aber nicht zum Ausbau kommt, da andere Teile des Clusters nicht so erfolgreich waren“, warnte Rönck.

Die Malenter Orte liegen gemeinsam mit den Gemeinden Göhl und Schönwalde sowie mit den Orten Gleschendorf, Klingberg und Pönitz der Gemeinde Scharbeutz in einem Cluster. Über den Ausbau entscheiden TNG und der Zweckverband Ostholstein (ZVO).

Folgende Quoten wurden in Malente bislang erreicht:

> Benz 77,38 Prozent,

> Nüchel 88,95 Prozent ,

> Krummsee 62,15 Prozent ,

> Timmdorf 56,04 Prozent ,

> Rachut 41,82 Prozent,

> Kreuzfeld 59,71 Prozent .