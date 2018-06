Gildefest ab 2019 am zweiten Freitag im Juli

von Michael Kuhr

11. Juni 2018, 12:50 Uhr

Erstmals fand die Generalversammlung auf dem Festplatz Düvelsbrook statt. Major Michael Kröger und der Leutnant der 1. Kompanie, Claus-Henrick Estorff, wurden am Freitag auf der Jahrestagung der Plöner Schützengilde von 1621 in ihren Ämtern bestätigt.

Nach kurzer aber lebhafter Diskussion, so teilte Gilde-Sprecher Torben Martens gestern mit, wird das Gildefest ab 2019 immer am 2. Freitag im Juli abgehalten – erstmals am Freitag, 12. Juli 2019. Das Vogelrichten findet dann am Donnerstag davor statt. „Damit wird eine Neuerung an das moderne Zeitgeschehen angepasst, um es den berufstätigen Gildebrüdern besser zu ermöglichen am Fest teilzunehmen und gleichzeitig eine höhere Beteiligung der Öffentlichkeit zu erreichen“, hofft Martens.